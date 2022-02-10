سعر ومواصفات موبايل رينو ٦ الجيل الخامس

هو من الهواتف المميزة التابعة لشركة أوبو حيث استطاعت الشركة التطوير من الهاتف لإخراج هاتف قوي يكون بمثابة منافس قوي بين الهواتف وسوف نوضح مواصفات الهاتف من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف رينو ٦ الجيل الخامس

يصنع الهاتف من المعدن وليست الزجاج.

يتميز باللون الأسود.

يعرض الفيديو بجودة ٤k.

يوجد بإصدار واحد بذاكرة صلبة بسعة ١٢٨ وذاكرة عشوائية ٨ ميجا بايت.

لا يوجد كارت ميموري.

تأتي البطارية بسعة ٤٣٠٠ أمبير.

وزن الهاتف حوالي ١٨٢ جرام.

كثافة البكسل حوالي ٤١٠ بيكسل.

السطوع يوجد به ٤٣٠ وحدة مضيئة.

الشاشة من نوع أموليد.

يوجد معه ضمان لمدة سنة.

توجد به خاصية NFC.

توجد به خاصية NFC. تأتي مع العلبة الخاصة به كفر وشاحن ودبوس للشحن وضمان.

يمكن للبطارية أن تعمل على مدار ٢٤ ساعة كاملة.

يكون شكله مبتكرا وجميلا لمن يحبون الجمال.

الشاشة تكون بجودة FHD.

يعطي تجربة أفضل لإلعاب الفيديو.

الشاشة من نوع أموليد بدقة ٢٤٠٠×١٠٨٠

معدل التحديث في الهاتف حوالي ٩٠ هرتز.

ارتفاعه حوالي ١٥,٥٨ سم.

يتميز بوجود شحن سريع.

تأتي الكاميرا بدقة ٥٠ ميجا بيكسل.

قوة الشحن حوالي ٦٥ واط.

يوجد به معالج من ميدياتيك.

عرض الهاتف حوالي ٧ سم.

معدل اختبار اللمس الحد الأقصى ١٨٠ هرتز.

السمك حوالي ٠,٧٢٨ سم.

معدل الألوان به تكون زاهية.

يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

تعمل كاميرا السلفي بشكل جيد ومرضي.

يدعم وجود البصمة مدمجة مع زر الباور.

سعر رينو ٦ الجيل الخامس

حيث أنه من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في الفترة الحالية هو سعر الهاتف حيث أنه يكون سعر الهاتف الذي يكون بذاكرة صلبة بسعة ١٢٨ وذاكرة عشوائية ٨ ميجا بايت حوالي ٩,١٥٠ جنيه مصري.