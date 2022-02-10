الآن تعرف على سعر ومواصفات شاومي ١١ لايت وكيفية شراءه بكل سهولة

مواصفات هاتف شاومي ١١ لايتتقدم شركة شاومي أحدث هواتفها الحديثة وهو شاومي ١١ لايت والذي تميز بكثير من المميزات التي تجعله منافسا قويا بين الهواتف الأخرى وسوف نوضح مواصفاته وسعره من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف شاومي ١١ لايت

يوجد به معالج قوي من سناب دراجون ٧٧٨g

يوجد به كاميرا سيلفي أفضل من الإصدار السابق.

وزن الهاتف حوالي ١٥٨ ملم ويتميز بالخفة.

يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني حتى الحيل الخامس.

يوجد به شريحتين من نانو سيم.

تأتي الشاشة بشكل ثقب في الشاشة من نوع أموليد بمساحة ٦,٥٥ أنش بدقة ١٠٨٠×٢٤٠٠ بيكسل.

إصدارات موبايل شاومي 11لايت

يكون للهاتف ثلاثة إصدارات حيث يكون الإصدار الأول بذاكرة صلبة ١٢٨ ميجا بايت لذاكرة عشوائية ٦ ميجا بيكسل .

الإصدار الثاني بذاكرة صلبة ١٢٨ ميجا بايت لذاكرة عشوائية ٨ ميجا بيكسل.

الإصدار الثالث بذاكرة صلبة ٢٥٦ لذاكرة عشوائية ٨ ميجا بيكسل.

مميزات موبايل شاومي 11لايت

يأتي بمعالج من شركة كوالكم.

الكاميرا الأمامية تكون بدقة ٢٠ بيكسل.

الكاميرا الخلفية تكون ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة ٦٤ ميجا بيكسل والكاميرا الثانية بدقة ٨ ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة

بدقة ٥ ميجا بيكسل.

يدعم الهاتف مشاهدة الفيديوهات بدقة ٤k

يدعم الميكرفون ويعزل الضوضاء.

يوجد به خاصية صوت أستريو.

يأتي البلوتوث بدقة ٥,٢

يوجد به مستشعر البصمة مدمجة مع زر الباور.

يفتح الهاتف عن طريق فيس إن لوك.

البطارية بسعة ٤٢٥٠ أمبير.

قوة الشاحن حوالي ٣٠ واط فهو سريع.

ألوان الهاتف أبيض وإزرق وأسود وبرتقالي.

سعر موبايل شاومي 11لايت

يختلف سعر الهاتف بسبب أنه يوجد له اكثر من إصدار حيث إن: