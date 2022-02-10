تردد قناة ssc الرياضية السعودية وكيفية إضافة قناة ssc على الرسيفر اتش دي وخطوات ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة أس أس سي الرياضية الجديد والتي لاقت صدى كبير لدى المهتمين بالرياضة فى المملكة ومتابعي كورة القدم بالأخص مشجعي الفرق السعودية الكبيرة مثل متابعة مباريات الهلال فى كأس العالم للأندية التي تذاع حصرياً على قناة ssc ومتابعة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان والمنافسة القوية بين الأهلي الاتحاد والنصر والهلال على الصدارة والظفر باللقب والتحليل المتميز وأيضاً مشاهدة مباريات المنتخب السعودي فى تصفيات كأس العالم قطر 2022 على قناة SSC لذا تأتي أهمية تنزيل احدث تردد قناة SSC الرياضية.

المباريات والبطولات الحصرية عبر قناة SSC

البطولات التي تنقلها قناة SSC والمسابقات كثيرة ولكن اهم تلك البطولات التي تستحوذ على قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين هي:

بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أيضاً مباريات البطولات المحلية الأخري مثل ” كأس الملك – السوبر السعودي”.

ثم بطولة دوري أبطال آسيا.

كذلك تصفيات كأس العالم 2022 أسيا.

ثم مباريات حصرية دولية مثل ” السوبر الأسباني والإيطالي”.

والكثير من برامج التحليل والنقد الكروي الذي يناقش مباريات محلية وعربية وعالمية.

تردد قناة SSC الرياضية | تردد اس اس سي القنوات التي تنقل الدوري السعودي حصرياً.

تردد قناة SSC المجانية على عرب سات 2022

تنزيل تردد قناة أس أس سي على القمر عربسات 1443 يتم عن طريق ضبط الهوائي والرسيفر على التردد التالي:

القمر الصناعي : عرب سات.

ثم التردد : 1147.

أيضاً معدل ترميز : 27500.

كذلك الاستقطاب : عمودي “V”.

معامل التصحيح: 5/6.

أحدث تردد قناة SSC المجانية على النايل سات 2022

تنزيل أحدث تردد قناة أس أس سي على القمر نايلسات 1443 يتم عن طريق ضبط الهوائي والرسيفر على التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات.

ثم التردد : 12523.

أيضاً معدل ترميز : 27500.

كذلك الاستقطاب : عمودي “V”.

معامل التصحيح: 6/5.

كيفية تنزيل قناة SSC السعودية على رسيفر HD