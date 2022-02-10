طريقة تحميل efootball pes 22 تحديث أنتقالات اللاعبين النسخنة الجديدة

efootball pes 22 تعتبر الاشهر علي الإطلاق في العاب كرة القدم في عالم الفيديو جيم وتم نشر أول جزء من السلسة في عام 1998 ووصل عدد أجزاء اللعبة إلي الآن أكثر من 18 جزءا واللعبة من تطوير ونشر كونامي اليابانية وكانت اللعبة في البداية مخصصة لمنصة بلاي ستيشن وتم تطوريها بعد ذلك لتشمل ويندوز وأكس بوكس وتم أصدار الجزء الخاص من اللعبة للهواتف الجوالة بداية من عام 2015 ووصل عدد تحميل اللعبة إلي ألان إلي أكثر من 100 مليون عملية للهواتف الجوالة من متجر جوجل بلاي للاندرويد وتعتبر هي المنافس المباشر للعبة فيفا لكرة القدم ونستعرض ألان أهم مميزات لعبة pes 22 وطريقة تحميل اللعبة للهواتف الذكية.

أهم مميزات لعبة efootball pes 22

تتميز اللعبة بسهولة التحكم ويمكنك أستخدام دراع تحكم المخصص للهواتف لسهولة اللعب.

كذلك تم تحديث سوق الانتقالات الخاص بلأندية لموسم الانقالات الشتوي 2022.

تتميز اللعبة بجرافيك ورسومات واقعية بشكل كبير إلي الحقيقة وملابس الأندية الحقيقة وأشكال اللاعبين.

تدعم العديد من اللغات مثل اليابانية وهي لغة الشركة المطورة لها والعربية والإنجليزية والفرنسية والالمانية وغيرها من اللغات.

كذلك تستطيع تحديد الدوري الذي تود اللعب فية وتحقيق البطولات ولعب البطولات الدولية.

كذلك تستطيع اللعب مع أي لاعب حول العالم عن طريق شبكة الانترنت.

الموثرات الصوتية والموسيقي داخل اللعبة مميزة للغاية ويمكنك أختيار لغة المعلق ولكن إلي الان اللعبة لا تدعم التعليق العربي.

أهم ما يميز اللعبة أنها من الالعاب المجانية فلن تدفع أي اموال من أجل تحميل اللعبة.

يمكنك اللعب علي الأجهزة اللوحية للحصول علي مساحة شاشة أعلي وتحكم أفضل للعبة.

متطلبات تشغيل اللعبة للهواتف الذكية

يجب التأكد من وجود مساحة تخزين أكبر من 2 جيجا بايت لأكمال عملية التحميل.

معالج رسومات رباعي النواة علي الأقل وذلك لجودة الجرافيك والرسومات في اللعبة

رامات 3 جيجا بايت أو أعلي لضمان التشغيل بدون حدوث أي تقطيع.

طريقة تحميل efootball pes 22 للأجهزة الذكية