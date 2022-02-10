مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي جي 7 2016 وسعره في السعودية

أصدرت شركة سامسونج الكورية هاتفها الذكي Samsung Galaxy J7 في عام 2016 م والذي يعتبر من هواتف الفئة المتوسطة، فقد نقدم لكم الآن مواصفات الهاتف من حيث الشاشة ومحتويات الجهاز، والسعر المتوفر به في ذلك المقال، كما نعرفكم علي العيوب الموجودة في المقال

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي جي 7 2016

يدعم جهاز Samsung Galaxy J7 شبكات الاتصال حتي الجيل الرابع 2G 3G 4G.

يدعم الهاتف شريحة اتصال وشريحتي اتصال من النوع Micro-SIM بحجم مايكرو.

طول الهاتف 152.2 مم، عرض الهاتف 78.7 مم، سمكه 7.5 مم، أما وزنه 170 جرام.

نوع الشاشة Super AMOLED سوبر أموليد.

حجم الشاشة 5.5 بوصة، بدقة 720 في 1280 بمعدل كثافة 276 بكسل لكل بوصة.

الشاشة تمثل 69.6 % من حجم الوجهة الأمامية.

الشاشة تدعم اللمس المتعدد وتظهر 16 مليون لون، أما عن أبعاد الشاشة 16:9

نظام تشغيل الهاتف Marshmallow v6.0 أندرويد مارشميللو.

نوع المعالج Exons 7870 ثماني النواة بتردد 1.6 جيجا هرتز.

بطارية الهاتف 3300 ملي أمبير وتقبل الإزالة.

ذاكرة الوصول 16 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 2 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الخلفية بدقة 13 جيجا بكسل.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي جي 7 2016

هاتف سامسونج جالاكسي جي 7 2016 لا يدعم قارئ لبصمة الإصبع، وهذه الخاصية متوفرة في معظم هواتف 2015 و2016 مما جعل عدم وجودها في ذلك الهاتف عيباً كبيراً. الهاتف لا يدعم خاصية الشحن السريع، ولا يدعم أيضاً خاصية الشحن اللاسلكي. الشاشة ليست بها طبقة حماية ضد الصدمات والخدوش. الهاتف ليس به ميكروفون خاص لتقليل الضوضاء أثناء إجراء المكالمات.

سعر هاتف Samsung Galaxy J7 (2016)

هاتف Samsung Galaxy J7 مصنع من إطار معدني بشكل عصري وأنيق، أما ظهر الهاتف مصنع من البلاستيك المتين والذي يتميز بعدم ترك أثر بصمات أو خدش علي الجهاز، وفي الوجهة الأمامية للهاتف تشغل مساحة الشاشة التي يعد حجمها 5.5 بوصة 73% من مساحة الوجهة، ومكان السماعات بالأعلى، والكاميرا الأمامية يمين الهاتف، أما في اليسار نجد الأزرار الرئيسية للجهاز.

سعر الجهاز يعد مناسب جداً لإمكانيته، حيث نقدم لكم سعره في المملكة، وكذلك السعر المتوفر في مصر: