عروض stc للاجهزة الذكية | شروط شراء جوال قسط من Stc

تعد شركة الاتصالات السعودية Stc واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات كما تقدم عروض مميزة على جميع أنواع الأجهزة الذكية، وتوفر الشركة الجوالات والأجهزة اللوحية بنظام التقسيط بما يتناسب مع جميع العملاء.

شروط شراء جوال قسط من Stc

وضعت الشركة بعض الشروط للعملاء عند شراء جوال بنظام التقسيط من Stc وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-

تسجيل معلومات شخصية صحيحة كما يتحمل العميل المسؤولية كاملة عن البيانات التي يقوم بتسجيلها.

توفر الشركة جميع خدمات الإتصالات والأجهزة الذكية عند توافر الشروط لدى العميل.

يجب الإلتزام بالقسط الشهري وسداد الأموال في الوقت المحدد مع الشركة.

إذا كان سعر الجهاز أكثر من المبلغ الأقصى للشريحة يجب دفع المبلغ المتبقي كمبلغ مالي للجهاز.

يحصل العميل على الجهاز مباشرةً بدون دفعة مقدمة إذا كان سعر الجهاز أقل من المبلغ الأقصى المغطى للشريحة.

كيفية الحصول على جوال اقساط من Stc

بإمكانك الحصول على جوال من stc بالتقسيط بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الرسمي للشركة ثم الضغط على أيقونة My stc وتسجيل حساب على الموقع.

إذا كنت تملك حساب بالفعل عليك إدخال بياناتك للتسجيل مباشرةً.

إذا كنت لا تملك حساب على الموقع قم بتسجيل حساب جديد وتحديد سواء كان حساب أفراد أو شركات.

بعد الدخول على حسابك الشخصي عليك إضافة البيانات المطلوبة وتحديد نظام التقسيط وطريقة الدفع المناسبة لك.

عليك تحديد نوع الجوال واللون والماركة وكذلك المواصفات بدقة قبل تأكيد الحجز.

ستقوم الشركة بمراجعة طلبك وتحديد موعد استلام الهاتف لدفع المبلغ المتفق عليه مع الشركة.

تحميل تطبيق سوا تحميل تطبيق سوا stc

أتاحت الشركة تطبيق stc للعملاء الذي بإمكانه التحكم في الحساب الخاص به من خلاله، ودفع الفواتير بالإضافة إلى خدمات التحكم في أرقام الهواتف المحمولة والأرضية الخاصة بك والاستفادة من العروض التي تقدمها الشركة.

يتيح التطبيق الذكي للعملاء خدمة طلب الجوالات أو الأجهزة اللوحية بسهولة من خلال تسجيل البيانات الشخصية للعميل وتحديد نوع الهاتف الذي ترغب في الحصول عليه كما أن التطبيق متاح لجميع الأنظمة الآيفون والأندرويد على جوجل بلاي.