شحن ببجي عن طريق مصاري وفوري وأمان في 3 دقائق اشحن 2000 شدة

طريقة شحن ببجي موبايل عن طريق الايدي ID، عندما نتحدث عن لعبة ببجي أو UC، فهناك العديد من الطرق لشحن شدات Buggy بما في ذلك المجانية والمدفوعة، ونحن هنا للحديث عن شحن ببجي موبايل عن طريق الايدي ID وهي طريقة آمنة للغاية، و أيضا شرح طريقة الشحن عن طريق فوري وتحميل شدات البوجي بالوسائل والأيدي، تحتوي لعبة PlayerUnknown’s Battlegrounds أو اللعبة الشهيرة PUBG Mobile على العديد من الأشياء التي يمكنك شراؤها مثل الأسلحة والجلود والملابس والصقور وغيرها من الأشياء الرائعة.

شحن ببجي موبايل عن طريق الايدي ID

هناك عدة طرق يوجد منها على سبيل المثال طرق الدفع وهي:

انقر هنا للدخول إلى موقع midas bu.

حدد بلدك من فوق.

ابحث عن لعبة PUBG ثم انقر فوق “انتقال”.

اختر نوع الشدات الذي تريده.

ثم عليك فقط أن تحصل ال ID الخاص بك.

اختر طريقة الدفع التي تناسبك وادفع الرسوم.

بعد إتمام عملية الشراء، سجّل الدخول إلى لعبة PUBG لترى ما إذا كان الخط المقطوع قد اكتمل في حسابك.

شحن ببجي عن طريق مصاري وفوري وأمان

العملية بسيطة جدا إذا كنت تريد شحن شدات من مصاري أو فوري أو أمان، كل ما عليك فعله هو: