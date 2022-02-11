تعلم طريقة شحن شدات ببجي PUPG بالطريقة الرسمية لاستكمال مستويات اللعبة

جذبت طريقة شحن شدات ببجي الملايين من اللاعبين فهى من أهم متطلبات اللعبة لاستكمال مستوياتها وللقدرة على التنقل فيما بينهما حيث تتطلب منك اللعبة الكثير من الأسلحة والأدوات ولن تستطيع الحصول عليها بدون الشدات فهي تمنح اللاعب القدرة على الوصول لمستويات أعلى خلال اللعبة، ولذا سنقدم لكم طريق للحصول عليها بكل سهولة دون أي عقبات في ظل بحث العديد من الأشخاص عن طريقة تمكنهم من خلالها شحن شدات ببجي بالطريقة الصحيحة، حيث تعد هذه الشدات مهمة للغاية للحفاظ على مستوي اللعب في لعبة ببجي الشهيرة، حيث حازت لعبة ببجي على شهرة كبيرة بين الألعاب الإلكترونية المشهورة والشائعة والتي نالت إعجاب محبين الألعاب، حيث تتميز اللعبة بوجود رسومات ذو دقة عالية وحديثه أيضا ومواكبة العصر الذي نعيش فيه لذلك جذبت الأطفال والكبار في ذات الوقت، وفي هذا المقال سنوضح إليكم طريقة سهلة تساعدكم على شحن شدات ببجي بسهولة تابعونا لمعرفة المزيد.

طريقة شحن شدات ببجي

كل ما عليك هو تنفيذ تلك الخطوات التالية من أجل شحن شدات ببجي وهي كالتالي:

قم بالبحث عن اسم اللعبة في المربع الخاص بالبحث الموجود على جوجل بلاي.

اختار لعبة ببجي وقم بتحميلها.

وبعد تحميلها قم بالضغط على اللعبة وادخل الحساب الخاص بك والذي تريد إضافة الشدات له.

يقوم اللاعب بالضغط على كلمة Shades الموجودة داخل اللعبة، لشراء الكمية التي تريدها.

ادفع بالبطاقات التي قمت بتحميلها.

مزايا شحن شدات ببجي

يوجد عدة مزايا تستطيع أن تحصل عليها عند شحن شدات ببجي، وهي: