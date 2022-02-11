ازاي تقدر تقوم بعملية تغيير لرقم الجوال الخاص بك من خلال تطبيق توكلنا 2022

اليوم نتحدث عن تطبيق توكلنا التى يعد من أهم التطبيقات التى توجد داخل المملكة العربية السعودية ، تطبيق توكلنا من التطبيقات التى انتشرت فى المملكة العربية السعودية والغرض منها تسجيل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا اللعين لكى يسهل الوصول لهم ، والمشرف على كل ذلك وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ، ومركز المعلومات يقوم بالتحديث المستمر بهدف اضافة الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين ، وجميع المواطنين سواء المقيمين أو الزائرين يمكنهم التسجيل فى تطبيق توكلنا،فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام كيفية تغيير رقم الجوال من خلال تطبيق توكلنا.

طريقة سهله لتغيير رقم الجوال من تطبيق توكلنا

لجميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم تغيير رقم الجوال الخاص بهم فى تطبيق توكلنا فعليك اتباع الخطوات الاتية وهى كالاتى :