نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ازاي تقدر تقوم بعملية تغيير لرقم الجوال الخاص بك من خلال تطبيق توكلنا 2022 في المقال التالي
اليوم نتحدث عن تطبيق توكلنا التى يعد من أهم التطبيقات التى توجد داخل المملكة العربية السعودية ، تطبيق توكلنا من التطبيقات التى انتشرت فى المملكة العربية السعودية والغرض منها تسجيل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا اللعين لكى يسهل الوصول لهم ، والمشرف على كل ذلك وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ، ومركز المعلومات يقوم بالتحديث المستمر بهدف اضافة الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين ، وجميع المواطنين سواء المقيمين أو الزائرين يمكنهم التسجيل فى تطبيق توكلنا،فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام كيفية تغيير رقم الجوال من خلال تطبيق توكلنا.
طريقة سهله لتغيير رقم الجوال من تطبيق توكلنا
لجميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم تغيير رقم الجوال الخاص بهم فى تطبيق توكلنا فعليك اتباع الخطوات الاتية وهى كالاتى :
- اولا : يجب على المواطن الدخول الى الحساب الشخصي الخاص بة على منصة ابشر .
- ثانيا : قم بالنقر على الايقونة الخاصة بـ أبشر للأفراد .
- ثالثا : عليك القيام بالنقر على أيقونة خدماتى .
- رابعا : عليك ادخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك مثل الرقم القومى ، رقم الهاتف ، رقم الهوية الوطنية الخاص بك ويجب ادخالهم بطريقة صحيحة .
- خامسا : اختر من القائمة الظاهرة أمامك التى تحتوى على الكثير من الخدمات ثم اختار الخدمة الخاصة بتحديد رقم الجوال .
- سادسا : ومن ثم وجب عليك كتابة رقم التعريف الشخصي كذلك القيام بكتابة تاريخ الميلاد وايضا التقويم.
- سابعا : ومن ثم يجب القيام بكتابة رقم الجوال الشخصي والمتاح دوما معك .
- ثامنا : قم بالموافقة علي كافة الأحكام ووقم بعد ذللك بالضغط على كلمة التالي.
- تاسعا : وهنا سوف تصلك رسالة على هاتفك المحمول تحتوي بداخلها علي رمز التحقق.
- عاشرا : ومن بعدها عليك القيام بنقل هذا الرمز الذي قد استلمته من هاتفك المحمول إلى المكان المخصص له ومن بعد ذلك قم بالضغط على كلمة التالي ايضا .
- احدي عشر : وهنا ايضا سوف تصلك رسالة اخري علي هاتفك المحمول والتي تخبرك بها بتمام نجاح عملية تحديث المعلومات الخاصة بك بنجاح.
- اثني عشر : قم بالضغط على ايقونة Finish والتي تؤكد لك انتهاء عملية تحديث معلوماتك .
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