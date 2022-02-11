نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيس بوك واجراءات جديدة وطرق الغاء ارشفة الرسائل على ماسنجر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم نتحدث عن تطبيق الفيس بوك ، ففى الآونة الأخيرة انتشر تطبيق الواتساب بين مستخدميه بطريقة مذهلة وجذب العديد إلى التطبيق ، فقدم تطبيق الفيس بوك الكثير من الخدمات لجميع المستخدمين وبدؤا يبحثون عن الخدمات الكثيرة التى يقدمها لهم هذا التطبيق وبصفة خاصة ارشفة الرسائل من صفحة الفيس بوك بصورة تلقائية دون تدخل منة ، فالكثير من المستخدمين يبحثون عن الطريقة الخاص بالتخلص نهائيا من رشفة الرسائل على تطبيق الماسنجر والتى لم يتم إخفاؤها بشكل نهائى ، فمن خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام الطريقة الخاصة بالتخلص من أرشفة الرسائل على الماسنجر وايضا نوضح لجميع متابعينا الكرام المميزات الخاصة بتطبيق الفيس بوك والتى يقدمها لجميع المستخدمين .

تعرف علي اهم طرق الغاء ارشفة الرسائل على ماسنجر

اجتاز تطبيق الفيس بوك خلال الفترة الأخيرة إقبال كثير من العديد من المستخدمين وذلك نظرا لما يقدمة هذا التطبيق من خدمات كثيرة ، فلكل من يريد التخلص من ارشفة الرسائل على ماسنجر فسوف نوضح له خطوات سهلة تساعدك فى التخلص منة ويتم تواصلك مع اصدقائك واستقبال وارسال الرسائل بدون اي صعوبات الدردشة التي لم تحتاجها على الماسنجر فعليك التوجه إلى أرشفة الرسائل باتباع الخطوات الاتية :

اولا : عليك القيام بفتح تطبيق الماسنجر من على سطح المكتب .

ثانيا : قم بتحريك الماوس على الرسالة التى لم تحتاجها فى صفحتك وأرشفتها وقم بالضغط على الثلاث نقاط التى توجد أعلى الشاشة .

ثالثا : قم بتحديد ارشفة الدردشة لكى يتم اخفاء الرسالة التى لم تريدها من البريد الوارد الرئيسي .

تعرف على مميزات الفيس بوك

قدم تطبيق الفيس بوك الكثير من المميزات لدى مستخدميه ، فقدم امكانية تشفير الرسائل التى لا تحتاجها من طرف إلى طرف عند إجراء المحادثات الجماعية ، فشركة ميتا من أشهر الشركات الخاصة بالفيس بوك ويسمع عنها الكثير من المستخدمين حيث أنها أكدت أن ميزة التشفير قد تكون متاحة لجميع الأشخاص ، ويمكنك المراسلة لاى شخص او لعائلتك واصدقائك.

واخيرا عرضنا على سيادتكم كيفية الغاء ارشفة الرسائل من ماسنجر فيس بوك وايضا المميزات التى يقدمها تطبيق الفيس بوك لجميع المستخدمين ونتمنى من الله ان نكون افادنكم .