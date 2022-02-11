نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل أقوى أيكون مومنت بعدد 100 كوينز فقط لهذا الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل ، انطلقت أمس تحديثات جديدة وتم إيقاف اللعبة لمدة ساعات معدودة. لتنزيل النسخة الجديدة من لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. حيث تم إطلاق تحديث بحجم 116 ميجا بايت. وإضافة تحديث أخر داخل اللعبة بحجم 7 ميجا فقط. وشهد التحديث تغيير في واجهة اللعبة اللوجو المخصص لها. وهذا يعتبر تحديثا كبيرا منذ التحديث الذي حدث في ديسمبر الماضي والذي تم فيه أيضا تغيير الواجهة وتم إضافة فيه هدايا قيمة كبيرة. ولكن يعتبر تحديث نسخة ديسمبر هي الأقوى لأن تم فيها تنزيل الصفقات الجديدة للأندية. ولكن في تحديث أمس لا يتم فيه إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت ونزول فيه الصفقات الجديدة للفرق. واليوم سوف نعرض عليكم أهم أحداث هذا الأسبوع وكيفية الحصول على أيكون مومنت بعدد 100 كوينز فقط من أساطير فريق ميلان الإيطالي وذلك من خلال التالي.

كيفية تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع

يمكن الدخول على لعبة إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد والأيفون وسوف يتم ظهور أيقونة مخصصة للتحديث والموضحة أسفل هذه الفقرة. ويتم تحويلك أتوماتيكيا على منصة جوجل بلاي. حيث ستظهر اللعبة وبجانبها زر UPDATE أو تحديث إذا كان هاتفك باللغة العربية. بعد الضغط على هذا الزر سوف ننتظر قليلا ويتم البدء في تنزيل إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت لهذا الأسبوع ويجب أن يكون هناك حجم متاح في الهاتف بحجم 116 ميجا بايت. وبعد نزول التحديث يمكن فتح اللعبة وسوف يظهر لك أيقونة أخرى بها تحديث 7 ميجا فقط. فيجب الموافقة عليها ليتم التنزيل بالكامل في إي فوتبول بيس 2021 موبايل.

أهم أحداث تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع

أحداث هذا الأسبوع تبدو مختلفة بعض الشيء في إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت كما تم نزول فيها بعض المميزات التي سنعرفها لكم من خلال النقاط التالية.

أولا عند فتح اللعبة بعد تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل سيتم ظهور أيقونة بها هدية قيمة وهي كرة سوداء ومن ضمنها اللاعب ليونيل ميسي ونيمار وليفاندوفسكي.

سيتم ظهور أيقونة بها هدية قيمة وهي كرة سوداء ومن ضمنها اللاعب ليونيل ميسي ونيمار وليفاندوفسكي. كما سيتم إضافة 200 نقطة هدية من داخل اللعبة والتي يمكن من خلالها شراء تيكيت لترقية اللاعبين.

كذلك تم ترقية لاعبين من مستوي B إلى مستوى A في efootball pes 2021 .

. تم إضافة أيكون مومنت خرافي يتضمن أقوي أساطير ميلان الإيطالي على رأسهم نيستا بقوة كبيرة 94 في الدفاع. وخط الوسط الهجومي اللاعب المهاري رونالدينيو بقوة 94. ويمكن الحصول على أحد منهم من خلال الفقرة التالية بالخطوات بعدد 100 كوينز فقط.

الحصول على أيكون مومنت في efootball pes 2021

كما وضحنا أن إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت لهذا الأسبوع لاعبين من ميلان الإيطالي بقوة كبيرة ويمكن الحصول عليها بعدد مائة كوينز فقط. نعم لا تتعجب من ذلك لأن البهض يقوم بصرف ما يقرب من 500 كوينز دون الحصول على لاعب أيكون مومنت قوي ذو قدرات كبيرة وللحصول على الأيكون مومنت لهذا الأسبوع أتبع الخطوات التالية.

أولا يجب الدخول على أيقونة الأيكون مومنت لهذا الأسبوع وذلك بعد تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل من جوجل بلاي.

من جوجل بلاي. أول لاعب هو نيستا وقدرته 94 يجب الدخول عليه وعمل CHECK UP على حالة اللاعب من قدراته الداخلية.

كما يجب الدخول أيضا على رونالدينيو وعمل نفس الخطوة السابقة.

ثم مرة أخرى يتم الدخول على اللاعب الثالث في الأيكون مومنت وهو بي ريكارد وعمل نفس الخطوة أيضا.

وبعد ذلك يتم الدخول مرة أخرى على كل لاعب السابقين ولكن بدون عمل CHECK UP لحالتهم. ثم النقر على SIGN.

والآن تهانينا لك لقد تم الحصول على أيكون مومنت في efootball pes 2021 وهو اللاعب نيستا أو رونالدينيو. ويمكن الآن مشاركة اللاعب والمنافسة على الترتيب الأقوى في اللعبة.

والآن لقد تعرفنا سويا على أهم أحداث الأسبوع بعد تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل الذي تم إطلاقه أمس. كما تعرفنا سويا على كيفية الحصول على أيكون مومنت بعدد 100 كوينز فقط في لعبة إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد. نتمنى لكم المنافسة القوية كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.