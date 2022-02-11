نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي 2022 تحديث فبراير 15000 شدة في ثواني بطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي
طريقة شحن شدات ببجي، تعد طريقة شحن شدات ببجي موضوعًا مهمًا يجب أن يعرفه عشاق لعبة ببجي لأنها لعبة يلعبها ملايين الأشخاص حول العالم، ولكن على الرغم من ذلك لا يعرف الكثير من الناس كيف يقومون بشحن الشدات، حيث أنه في الفترة الأخيرة انتشرت بعض الأساليب الاحتيالية التي يمكن من خلالها سرقة رصيد لعبة pubg، وإذا كنت ترغب في الحصول على طريقة سريعة لمعرفة كيفية خطوات شحن شدات ببجي، فسنعرضها لك من خلال السطور التالية من المقالة لذلك اقرأ معنا.
طريقة شحن شدات ببجي
هناك أكثر من طريقة شحن شدات ببجي يمكننا بها شحن الشدات دون التعرض لأي خوف أو قلق من وضع أي شخص في مكانه وأي خطر، كما يمكنك شحن الأدوات عن طريق تحميل وشراء خرائط pubg من خلال حسابك داخل اللعبة ، وهناك العديد من المواقع التي يمكنك إدخال البطاقات وشرائها بأسعار رائعة:
- عند شراء بطاقة، ستتلقى رسالة من بريدك الإلكتروني تحتوي على رقم حتى يمكنك فتح البطاقة.
- ستقوم بعد ذلك بإدخال الID الخاص بك في اللعبة.
- ستقوم بعد ذلك بإدخال الأرقام الموجودة على البطاقة، وإدخال الأرقام والأحرف التي ستظهر في الصورة والنقر فوق كلمة الاسترداد.
- يمكننا أيضًا شراء بطاقة Royale، عند شرائك هذه البطاقة ستتلقى مجموعة متنوعة من الهدايا النقدية وغير النقدية وطريقة شرائها على النحو التالي.
- توجد بطاقات royale بمبلغ ليس كبير وبسيط.
- عند شرائه، ستحصل على 600 وحدة تعليمية ويمكن أن يصل ما يعادله إلى 60 UCs.
- يمكنك استخدام هذه البطاقات بعدة طرق، وستتلقى مع كل دور مكافآت.
- عندما تقاتل وعندما تربح تحصل على UC، أو تحصل على مستحضرات تجميل أو ملابس أو حركات جديدة في اللعبة.
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