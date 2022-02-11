نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق مختلفة لشحن شدات ببجي موبايل 2022 عن طريق الأيدي والحصول على عدد غير محدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجى 2022 بطرق شرعية، يتسائل الكثير من مستخدمي لعبة ببجى موبايل عن أفضل الطرق لشحن شدات ببجى اللازمة للاعب لتمنحه القدرة على تخطى المراحل الصعبة باللعبة والدفاع عنه نفسه والبقاء حياً لأطول وقت للانتقال إلى المراحل الأخرى، وكما نعرف أنه هناك الكثير من المواقع غير الصادقة التي توقعك فى الفخ عند الدخول عليها وتتمكن من اختراق حسابك باللعبة وسرقة أموالك عندما تقوم بالشحن، لذلك سنعرض فى هذا المقال عدة طرق لشحن شدات ببجى بطريقة قانونية وتتمتع بمستوى عالى من المصداقية لتفادى عمليات النصب والاحتيال من قبل العديد من الأشخاص.

طرق الحصول على شدات ببجى بطرق مضمونة %100

يمكنك الحصول على شدات ببجى بشكل مجاني عن طريق ID بدون الحاجة إلى فيزا أو أكواد، وذلك من خلال موقع Idle-empire وهذا الموقع يطلب منك بعض المهام التي عليك إتمامها لكى تتمكن من الحصول على الشدات مجانا مثل الإجابة على بعض الأسئلة ومشاهدة فيديوهات أو إعلانات وبعدها تتمكن من تجميع النقاط على بطاقة جوجل بلاى المجانية وتحويلها إلى شدات، ومن أشهر المواقع الأخرى التي تتبع نفس المبدأ هما موقع oonoo، موقع ihackgames

شحن شدات ببجى عن طريق رصيد الهاتف أو ID

من أكثر المواقع الموثوقة للحصول على شدات ببجى هو موقع Puby Midasbuy التابع للشركة المالكة للعبة ببجى، ويقدم الموقع أسعار مناسبة مع تقديم الكثير من العروض والشدات المجانية مع كل شحنة تقوم بها ويتاح استخدامه فى الكثير من الدول العربية.

تطبيقات شحن شدات ببجى

هناك بعض التطبيقات المميزة التي يمكنك استخدامها فى شحن الشدات من خلال تجميع النقاط وتحويلها إلى شدات والحصول على الكثير من الهدايا، ومن أبرز تلك التطبيقات تطبيق Dgamer، تطبيق Google Opinion Rewards.

بطاقات جوجل بلاى Google Play

من بين طرق شحن الشدات المتعارف عليها هو الحصول بطاقات جوجل بلاى التى تحتوى على رصيد يمكن استرداد قيمته من خلال متجر جوجل بلاى والحصول على الشدات.

بطاقة فيزا

من أحد الطرق المستخدمة من أجل شحن شدات ببجى هو استخدام الفيزا كأحد طرق الدفع لشحن شدات ببجى من متجر جوجل بلاى أو من أحد المواقع التي تقبل الدفع بإستخدام الفيزا.