هاتف ريلمي realme c35 الجديد 2022 بمواصفات وأسعار تنافسية بالأسواق

ريلمي realme c35 الهاتف الذكي الجديد 2022 الذي تم الإعلان عن إطلاقه من قبل شركة ريلمي الصينية والذي يعد أقوى منافس حاليًا بالأسواق أمام إصدارت شركة سامسونج من حيث التكلفة الميسورة والمواصفات العالمية العالية التي يحتاجها المستخدمون، كما يتميز الهاتف ريلمي realme c35 بمواصفات وإمكانيات تم تطويرها لتناسب متطلبات المستخدمين والهاتف الذكي حاصل على شهادة NBTC، والجدير بالعلم أن الهاتف تم إطلاقه أمس 10 فبراير 2022 بالأسواق الهندية أولًا وفق ما صرحت به شركة ريلمي الصينية ومن ثم ستم طرحه في باقي الأسواق العالمية

هاتف ريلمي realme c35

إضافة لما سبق ذكره فإن شركة ريلمي الصينية أعلنت أن الهاتف الجديد سيطرح بالأسواق بلونين مميزين وهما الأخضر والأسود، يحمل رقم الطراز RMX3511، ووفق قائمة Geekbench يعمل هاتف ريلمي سي 35 بمعالج UNISOC ثماني النواة، ويعمل بنظام تشغيل الأندرويد 11، ووفق التسريبات عن الهاتف فسيتم طرحه على واجهة realme UI.



مواصفات هاتف ريلمي سي 35 موديل 2022م

ومن أبرز مواصفات الهاتف الجديد Realme C35 التالي:

أولًا شاشة الهاتف ريلمي سي 35 الجديد

الشاشة تقدر بمقاس 6.6 بوصة من فئة IPS LCD. دقة الشاشة 2412 × 1080 بكسل. جودة الشاشة HD بتحديث مقداره 90 هرتز بالثانية. الهاتف يأتي بمستشعر بصمة تحت الشاشة. وتأتي الشاشة بنوتش ثقب صغير على هيئة قطرة ماء ليدعم تصوير كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجا بكسل.

ميكروفون وسماعات الهاتف

يأتي الهاتف أيضًا بميكرفون مدعم بخاصية إزالة الضوضاء. وتأتي السماعات مدعمة بشاحن عكسي.

تصميم الهاتف ووزنه

هاتف ريملي سي 35 مصنوع من الزجاج. إطار الهاتف مصنوع من البلاستيك بسمك 9.8 مليمتر. وزن الهاتف يبلغ 189 جرام.

كاميرا الهاتف الذكي

يأتي هاتف Realme C35 بكاميرا أساسية ثلاثية الخلفية دقتها تبلغ 50 ميجابكسل والكاميرا الأساسية متصلة بكاميرا أخرى لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل. والهاتف مزود بمستشعر تصوير بيانات عمقهاتبلغ دقته 2 ميجابكسل.

ذاكرة هاتف ريلمي سي 35

يشمل الهاتف على ذاكرة سعتها 4 جيجابايت عشوائية الوصول. إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 32 جيجابايت.

أسعار الهاتف الذكي ريلمي realme c35

في الختام تبلغ أسعار الهاتف الذكي realme c35 الجديد 2022م كالتالي: