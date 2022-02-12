خطوات شحن شدات ببجي باستخدام الـ ID احصل على 15000 شدة في ثواني

طريقة شحن شدات ببجي، ببجي من الألعاب المشهورة جدًا على مستوى العالم والمفضل عند ملايين المواطنين في جميع بلاد العالم، وتعد من افضل الإلعاب القتالية، ولكي تنتقل من مستوى الخطر عليك بالنجاح في المستوى الأول وتحتاج إلى الشدات وكل فترة تحتاج شحن الشدات، وإذا كنت لا تعلم كيفية شحن الشدات وما هو الطرق السهلة الآمنة التي يمكن بها شحن الشدات فعليك بمتابعة السطور التالية وستعلم بعض الطرق السهلة المستخدمة في شحن الشدات.

شحن شدات ببجي باستخدام الـ ID

يوجد مجموعة لا بأس بها من الطرق الخاصة بشحن شدات ببجي، ولكن أسهل وأفضل هذه الطرق هي طريقة شحنها عن طريق الاي دي، وإليكم فيما يأتي الخطوات التي يجب إتباعها لشحن شدات بيجي باستخدام الـ آي دي:

ابحث عن الموقع الخاص بشحن شدات ببجي وادخل عليه من خلال الرابط الخاص به.

سجل دخول على الموقع واختر عدد الشدات التي ترغب في شراءه.

قم بإدخال رقم الآي دي الخاص بك.

سيظهر لك في هذه اللحظة مجموعة من البيانات التي عليك أن تقوم بإدخالها التأكد من أن جميعها صحيحة.

والآن قم باختيار الدولة التي تتبع لها.

قم بشحن الشدات التي تحتاجها.

قم بفتح لعبه بابجي وتأكد من أن الشدات التي قمت بشحنها تم تفعيلها داخل اللعبة.

استخدام موقع pubg midas buy

إذا كنت ترغب في إستخدام موقع ببجي ميدسبا فعليك أن تتبع مجموعة من الخطوات التي تتمثل في الآتي: