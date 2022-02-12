نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبدال كود فري فاير الحديث والقديم من موقع قارينا الرسمي للحصول علي المكافئات والهدايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة استبدال كود فري فاير وهي البديل الجديد لشحن الجواهر حيث تستخدم في استمرار اللعبة الشيقة والحصول على الهدايا والمفاجآت واللبس والسكنات، وهو ما يهدف إلى الفوز المحقق وهو البقاء حيا وقتل كافة اللاعبين المتواجدين من الفريق الأخر، وهناك موقع رسمي وحيد يمكن الاستبدال من خلاله وهو موقع قارينا الرسمي ويتم البحث بطريقة كبيرة حول تلك الاكواد وكيفية استبدالها واللعب من خلالها ومن خلال هذا الموقع سيأتي التوضيح.

استبدال كود فري فاير

حرصت لعبة Free Fire على توضيح كيفية استبدال اكواد فري فاير لما في ذلك من مميزات كبرى حيث يحصل اللاعب على فرصة كبيرة لاستمرار اللعبة لأنه يسمح له بشراء الأسلحة ويمكن الاستبدال من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى موقع قارينا فري فاير الرسمي ثم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

تحديد الطريقة التي سوف يتم بها الدخول وكتابتها سواء الفيسبوك أو حساب جوجل الخاص.

ثم كتابة وملأ الكود الخاص بالمستخدم من خلال كتابته في مكانة.

الضغط بعد ذلك على أيقونة الردهة داخل اللعبة وإضافة الهدايا وأيضا جواهر داخل محفظة الحساب.

مع العلم عند استبدال الكود لابد من استخدامه قبل انتهاء مدة الصلاحية المحددة له من قبل الموقع.

موقع استبدال الكود القديم

هو الموقع الرسمي ل استبدال اكواد فري فاير 2022 وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع غارينا الرسمي بلعبة فري فاير.

ثم كتابة الحساب الذي يرغب به المستخدم الدخول به.

قم بكتابة الكود في مكانه المخصص من 3 فراغات بكل دقة.

بعد الانتهاء من كتابة الكود قم بالضغط على أيقونة Confirm.

وبتلك الخطوات تم استبدال الاكواد القديمة.

موقع استبدال الكود عربي فري فاير

لقد زادت عمليات التثبيت لاستبدال اكواد فري فاير لأكثر من مليون شخص حول العالم وهذا من خلال الدخول إلى الموقع الخاص باستبدال جواهر فاير وهو مركز غارينا كما يوفر اكواد عربية للاستبدال يمكن الاستفادة منها في اللعب والحصول على الهدايا والسكنات للبقاء حيا لأكبر فترة ممكنة والقضاء على الأعداء.

كود كريمينال فري فاير

يعد من أهم الاكواد التي قامت الشركة المؤسسة للعبة فري فاير Free Fire حيث يوجد منه الأحمر والأزرق وهي اكواد خاصة بالسكنات حتى يتمكن اللاعب من مشاهدة اصدقائهم أثناء اللعب.