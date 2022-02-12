Samsung S22 أحدث هواتف شركة سامسونج | أهم المميزات والسعر

Samsung S22 أول إصدارات شركة سامسونج من الهواتف الذكية لعام 2022، حيث أعلنت الشركة منذ يومين في المؤتمر الخاص بها عن أحدث هواتفها من سلسلة الـS والتي تعتبر أشهر وأكبر سلاسل الشركة. فتم إطلاق هاتف Samsung S22 ، Samsung S22+ ، وأيضاً أقوي نسخ السلسلة والذي ينتج من دمج عائلتي الـNote والـS من هواتف الشركة Samsung S22 Ultra. وبشكل عام تشهد هذه السلسلة من هواتف الشركة إقبالاً كبيراً من كثير من المستخدمين في مختلف بلاد العالم.

مواصفات هاتف Samsung S22 :

‌الهاتف ياتبع بوزن خفيف يقدر بحوالي 168 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً مع خامات ظهر مصنوعة من الزجاج ، بالإضافة إلي إطار حول جسم الهاتف من الألومنيوم.‌

يدعم الهاتف كذلك تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يمكن زيادة مساحة التخزين عن طريق كارت الميموري ، وذلك لعدم توافر المنفذ الإضافي الخاص به.‌

توجد أيضاً طبقة حماية علي ظهر الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ ، والتي تظهر لأول مرة علي الهواتف المحمولة.‌

بالإضافة إلي أن الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.‌

أما عن الشاشة فتأتي بحجم 6.1 إنش من نوع Dynamic AMOLED 2x ، بجودة الـFHD+ مع دقة بكسلات 2340×1080 وبمعدل 422 بكسل لكل إنش.‌

كما تأتي الشاشة بدعم الـHDR10+ ، مع معدل تحديث 120 هيرتز يوفر السلاسة والسهولة في الاستخدام.‌

الشاشة تتوفر بأبعاد عرض 19.5:9 للإستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب ، مع درجة سطوع عالية تصل إلي 1300 شمعة.‌

كذلك الشاشة محمية بنفس طبقة الحماية الموجودة علي ظهر الهاتف Gorilla Glass Victus+.‌

مع دعم خاصية Always On Display ، والتي تتيح عرض الاشعارات علي الشاشة والهاتف مغلق.‌

الهاتف كذلك يأتي مع أحدث إصدارات واجهة سامسونج One UI 4.1 ، مع نظام تشغيل Android 12.‌

كما يأتي الهاتف مع معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 4 نانو متر موفرة في الطاقة.‌

يعمل المعالج بنواة من نوع Cortex-X2 بتردد 3.0 جيجاهيرتز ، ثلاثة أنوية آخري من نوع Cortex-A710 وبتردد 2.40 جيجاهيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية الأخري فمن نوع Cortex-A510 ، لكن مع تردد 1.70 جيجا هيرتز.‌

مع وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 730.‌

يتوفر من الهاتف نسختين من مساحة التخزين وهما : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

كذلك ذاكرة التخزين المتوفرة بالهاتف من النوع السريع وأحدث إصدار UFS 3.1.

كاميرا هاتف Samsung S22 :

‌كاميرا السيلفي 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 تدعم الـDual Pixel PDAF ، وهي موجودة في ثقب صغير بالشاشة.‌

يمكن عن طريق الكاميرا الأمامية تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30/40 إطار ، أو بجودة FHD بمعدل 30 إطار لكل ثانية.‌

بالإضافة إلي ثلاثة كاميرات أخري بظهر الهاتف : الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تدعم المثبت البصري OIS و Dual Pixel PDAF.‌

الكاميرا الثانية Telephoto بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـOIS , PDAF ، وعمل زوم حتي 3x optical zoom.‌

أخيراً كاميرا خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وزاوية تصوير 120° ، بالإضافة إلي دعم خاصية الـSuper Steady video.‌

الكاميرات تتوفر بدعم خاصية الـAuto-HDR والتصوير Panoramic ، مع فلاش ليد.‌

عن طريق الكاميرات الخلفية يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 24 إطار ، 4K بمعدل 30/60 إطار ، أو بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل 30/60/240 إطار لكل ثانية.‌

مع دعم HDR10+ ، Gyro-EIS ، وتسجيل الأصوات ستيريو.

مواصفات أخري للهاتف :

‌كما المتوقع الهاتف يتوفر بسماعات ستيريو ، مع تجربة صوتية مميزة.‌

الهاتف لا يحتوي علي مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف الـNFC.‌

البصمة موجودة أسفل شاشة الهاتف من نوع ultrasonic ، مع دعم فتح الهاتف بخاصية Face Unlock.‌

الهاتف كذلك يدعم العديد من المستشعرات المختلفة كالتسارع ، التقارب ، الضغط ، البوصلة ، و Samsung Dex لربط الهاتف بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة سامسونج المختلفة.‌

كذلك يوجد بالهاتف بطارية ليثيوم بحجم 3700 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.‌

مع الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات ، وأيضاً الشحن اللاسلكي العكسية بقدرة 4.5 وات.‌

مدخل الشحن أيضاً يأتي من نوع Type C 3.2 أحدث إصدار ، مع دعم خاصية OTG.‌

الهاتف متوفر بثلاثة اختيارات من الألوان : الأبيض ، الأسود ، الذهبي ، والأخضر.

سعر هاتف Samsung S22 :

‌1030$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 16200 جنية مصري.

الهاتف متوفر للحجز المسبق علي موقع الشركة ، مع قسمية هدايا بقيمة 1200 جنية مصري متاحة مع الحجز المسبق للهاتف فقط.