طريقة شحن شدات ببجي “PUBG” من الموقع الرسمي بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة شحن شدات ببجي هو ما يبحث عنه الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية لشحن الشدات؛ حيث أنها تساعدهم على اقتناء الكثير من الأجهزة الحديثة والمعدات وملابس الشخصيات، وكل هذا يجعل فرص الفوز للاعب أكثر مما يؤهله للصعود للمستويات الأعلى، كما أن شحن الشدات تمنحك مميزات عديدة والكثير من اللاعبين يبحثون عن أفضل طريقة لشحن الشدات بطريقة آمنة، ذلك لأنه انتشر الكثير من المواقع الوهمية التي تعرض حسابك للسرقة.

طريقة شحن شدات ببجي للأندرويد

الآن يمكنك شحن شدات ببجي دون التعرض للسرقة المنتشرة حاليا في هذا المجال ويمكنك إتباع الخطوات الاتية:

يتم شحن رصيدك لحساب ببجي من خلال جوجل بلاي باستخدام البطاقات الخاصة.

بعد ذلك يتم فتح اللعبة والدخول على حسابك الخاص المراد شحنه.

ثم نختار بتحديد الشدات التي تقوم بإضافتها من اللعبة نفسها.

يقوم اللاعب بشراء عدد الشدات التي يرغبها.

بعد ذلك اختار طريقة الدفع التي تناسبك من خلال حساب جوجل بلاي الخاص بك.

شحن شدات ببجي للأيفون

من خلال الخطوات التالية يمكنك شحن شدات ببجي على الأيفون مع إتباع الخطوات:

يتم شحن الرصيد الخاص بك APPLE ID من خلال استخدام بطاقات ITUNES.

يتم الذهاب إلى لعبة ببجي ويتم الدخول على حسابك الخاص المراد شحنه.

يقوم اللاعب باختيار الأشكال التي يريدها من اللعبة مع تحديد الكمية التي يرغب في شحنها.

يتم الضغط على خيار الدفع.

كما يمكنك شراء البطاقات الخاصة للدفع من تطبيق بطاقاتي وذلك للمقيمين داخل السعودية.

طريقة شحن الشدات في الموسم الجديد سوف تتيح لك الكثير من المميزات، وهي عبارة عن العملة الأساسية في اللعبة لشراء ما يلزمك من أسلحة ومعدات.

مميزات شحن شدات ببجي

من خلال الآتي سوف نتعرف على المميزات التي يستفيد منها اللاعب عن طريق شحن الشدات، وهي: