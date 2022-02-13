نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع قارينا للشحن الرسمي 2022 شحن جواهر فري فاير بالـ Free Fire ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع قارينا للشحن الرسمي الذي يمكن من خلاله الشحن من أي دولة عربية أو أجنبية، وهو الموقع الرسمي لشركة Garena Free Fire، ويمكن الدفع لهذا الموقع من عدة حسابات مختلفة، حيث يمكن الدفع من خلال رصيد الهاتف أو رقم الهاتف، أو البطاقات البنكية المختلفة، ومن خلال هذا الموقع المتميز سوف نحاول أن نستعرض ماهية الموقع الرسمي للعبة Free Fire.

موقع قارينا للشحن الرسمي

ويعد موقع قارينا للشحن الرسمي هو الموقع الذي قامت Free Fire بتخصيصه لـ شحن جواهر فري فاير، ويمكن الدفع لهذا الموقع بعدة طرق منها رصيد الهاتف أو الفيزا أو ماستر كارد أو رقم الهاتف وفيما يلي كيفية هذا الشحن عبر الموقع الرسمي:

يمكن من خلال موقع قارينا للشحن الرسمي لـ جواهر فري فاير.

تسجيل الدخول إلى الموقع قارينا.

كتابة اسم المستخدم وتسجيل كلمة المرور الخاصة.

إذا كان الدفع من خلال ID فلابد من كتابته في مكانه المخصص بطريقة صحيحة..

تحديد العدد المطلوب من الجواهر المراد شحنها.

الضغط على اللعبة ثم فتحها للتأكد من شحن الجواهر واستمرار اللعبة.

موقع غارينا الرسمي للشحن مجانا

وهو الموقع المعتمد الوحيد لشحن جواهر فري فاير حيث يمكن الشحن من أي دولة على حد سواء عربية كانت أم أجنبية، ويتم الشحن عبر غارينا مجانا دون أي رسوم وهذا باتباع ما يلي من الخطوات:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع غارينا الرسمي لشحن جواهر فري فاير. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة. يكتب حساب الفيسبوك الخاص باللعب إذا كان الدفع من خلاله. لابد من تحديد المستوى الذي تم الوصول إليه في اللعبة. تحديد العدد المطلوب من الجواهر. الدخول إلى اللعبة حتى يتم وصول شحن الجواهر.

Shop2game inwi

وفيما يلي بيان كيفية شحن جواهر فري فاير عبر موقع Shop2game خطوة بخطوة:

يتم الدخول إلى موقع Shop2game .

كتابة اسم اللعبة فري فاير في محور البحث.

تسجيل ID الخاص باللاعب في مكانه المخصص مع مراعاة الدقة.

قم بتحديد عدد الجواهر التي يبغي شحنها.

تهكير موقع shop2game

ويمكن من خلال هذا الموقع شحن ألاف من جواهر فري فاير مجانا وهي من خلال الدخول للموقع ثم البحث عن فري فاير وكتابة كافة المعلومات من اسم اللعب وكلمة السر الخاصة به وتعيين الدولة والعملة المراد استخدامها.

ثم يقوم اللعب بكتابة الأيدي الخاص به مع مراعاة تحديد عدد الجواهر المراد شحنها، سيم إرسال كود لرقم الهاتف المسجل قم بكتابته واستمتع بلعبة القتال الشيقة فري فاير.