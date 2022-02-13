نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة جاتا سان اندرس 2022 GTA San Andreas الاصلية علي الاندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة جاتا سان اندرس 2022 GTA San Andreas هي واحدة من أفضل ألعاب المغامرات التي أنشأتها Rockstar Games، التي لم يسبق لها مثيل في دور Carl Johnson، الذي عاد إلى Grove Street بعد وفاة والدته، تتيح لك اللعبة استكشاف خريطة كبيرة واكتشاف رسومات مذهلة وطريقة لعب عالية الجودة، يمكنك لعب Grand Theft Auto لعبة جاتا سان اندرس على أي نظام تشغيل، لأولئك الذين يتطلعون إلى تنزيل GTA San Andreas للكمبيوتر الشخصي، إليك بعض النصائح البسيطة والإرشادات وكيفية التحميل خطوة بخطوة.

طريقة تحميل لعبة جاتا سان اندرس 2022 GTA San Andreas

نظرًا لأن GTA San Andreas ليست لعبة تتطلب الكثير من المتطلبات، يمكنك تحقيق أقصى استفادة منها حتى على أنظمة الكمبيوتر الأساسية الموجودة الآن في السوق، هذا هو تكوين النظام المطلوب للعب GTA San Andreas على جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول.

نظام التشغيل – Windows XP

المعالج يكون 1 جيجا

ذاكرة الوصول العشوائي GPU – 256 ميجابايت

التخزين – 3.6 جيجا من المساحة الحرة

كيفية تنزيل GTA San Andreas على هاتف محمول يعمل بنظام Android

لا يقتصر GTA San Andreas على محبي ألعاب الكمبيوتر فقط.حيث أن لعبة جاتا متاح أيضًا للتنزيل على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، واللعبة متاحة للتنزيل على متجر Google Play ، لكن ضع في اعتبارك أن GTA San Andreas لنظام Android هو برنامج مدفوع (تكلفته 182 روبية) بحجم ملف 2.6 جيجابايت. نتيجة لذلك ، تأكد من أنك تدفع مقابل التطبيق وأن لديك مساحة كافية على هاتفك لتنزيله. علاوة على ذلك ، ستعمل اللعبة على أي هاتف يعمل بنظام Android 7.0 أو أعلى. فيما يلي خطوات الحصول على GTA San Andreas على Android:

انتقل إلى متجر Google Play ابحث عن لعبة GTA San Andreas انقر فوق عنصر البحث العلوي ادفع مقابل التطبيق وقم بتنزيله ابدأ بلعب GTA San Andreas على هاتف Android

كيفية تنزيل GTA San Andreas على iPhone

تعمل لعبة GTA San Andreas علىجميع أجهزة Android و iOS. ولكن للاستمتاع باللعبة على iPhone أو أي أجهزة متوافقة أخرى، تحتاج إلى تنزيل GTA San Andreas من متجر تطبيقات Apple. يبلغ حجم إصدار iOS من GTA San Andreas 2.1 جيجا بايت ، لذا تأكد من أن لديك مساحة كافية قبل شراء التطبيق. ستعمل اللعبة على أي جهاز iOS بإصدار 8.0 أو أعلى. فيما يلي خطوات تنزيل GTA San Andreas على iOS: