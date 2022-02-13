طريقة سحب الفلوس من ماكينة الـ ATM بدون كارت وبأسهل طريقة

لا داعي للقلق بعد الآن إذا نسيت محفظتك في المنزل، لأنه سحب أموال من الصرف الآلي بدون استخدام بطاقة ائتمان، ذلك في فروع البنك التجاري بفضل خدمة “السحب النقدي بدون بطاقة”، حيث أنها تسهل الخدمة للحصول على الأموال في حسابك بسرعة وسهولة دون بطاقة الائتمان، وكذلك إرسال الأموال إلى أي فرد من أفراد الأسرة أو الأصدقاء عبر رسالة قصيرة تحتوي على رمز سري يتم إرساله عبر هاتفه المحمول داخل الكويت، كل هذا باستخدام خدمة “السحب النقدي بدون بطاقة”.

طريقة سحب أموال من الصرف الآلي بدون استخدام بطاقة ائتمان