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عمر شويل - جدة طريقة استرجاع جميع جهات الاتصال والرسائل المحذوفة في أسرع وقت، يعاني الكثير منا من ضياع أرقام جهات الإتصال بسبب تلف كارت الميموري أو ضياعه، ربما قمت بحذف جهات الإتصال بالخطأ بشكل غير متعمد و تريد إسترجاعها مرة أخرى، خصوصاً إذا كانت لديك جهات اتصال مهمة و ليس لديك نسخة أخرى منها لذا تحتاج إلى طريقة سهلة لإسترجاع جهات الإتصال والرسائل النصية المحذوفة وذلك عن طريق الإستعانة بحساب الفيسبوك.

طريقة استرجاع جميع جهات الاتصال

ما لا يخطر على بال أحد أن فيسبوك لدية نسخة محفوظة من كافة جهات الإتصال الخاصة بك، والتي من الممكن أن تكون قد قمت بحذفها عن طريق الخطأ ولكي تتمكن من إسترجاع جهات الإتصال المحذوفة عن طريق حسابك على فيسبوك، يتم فتح الحساب الخاص بك على فيسبوك ثم النقر على الثلاث خطوط المتتالية أعلى يسار الشاشة، تظهر خيارات عدة منها المساعدة، الدعم، الإعدادات و الخصوصية وعدة خيارات أخرى، يتم النقر على الإعدادات والخصوصية، تظهر خيارات اختصارات الخصوصية، الإعدادات، توفير بيانات الإتصال و أداة إنشاء الرموز، يتم النقر على أيقونة الإعدادات.

إسترجاع جهات الإتصال عبر فيسبوك

يتم البحث عن معلوماتك على فيسبوك من خلال الإعدادات، تظهر خيارات الوصول إلى معلوماتك، سجل النشاطات، النشاط خارج الفيسبوك، و تنزيل معلومات، يتم النقر على الوصول إلى معلوماتك، يتم النقر على أيقونة معلومات عنك تظهر خيارات عدة يتم النقر على دفاتر العناوين و التي توضح معلومات الاتصال التي قمت بإضافتها بشأن الأصدقاء و الأخرين، عند النقر على هذا الخيار تظهر كافة جهات الإتصال المتواجدة على الهاتف سواء قمت بحذفها أم لا.

إسترجاع الرسائل المحذوفة في أسرع وقت

تظهر كافة جهات الإتصال المحذوفة و غير المحذوفة، سواء كانت محذوفة بسبب ضياع الهاتف أو الحذف بشكل خاطئ غير متعمد، يمكنك نقلها على الفور إلى المكان المخصص بحفظ جهات الإتصال بدون برامج، يرجع السبب وراء تواجد كافة جهات الإتصال الخاصة بك محفوظة على فيسبوك بالإضافة إلى إستعادة الرسائل النصية التي قمت بحذفها بطريقة الخطأ، لأنه عند إنشاء حساب فيسبوك يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بك لكي تتمكن من إسترجاع جهات الإتصال المحذوفة في أي وقت.