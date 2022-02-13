طريقة تحميل FIFA 22 للهواتف الذكية لجميع دول العالم

FIFA 22 لعبة كرة القدم الشهيرة فيفا 22 التي يهتم الملايين بتنزيلها علي هواتفهم الجوالة حيث تعتبر اللعبة أفضل العاب كرة القدم وظهرت لأول مرة عام 1994 وهي من تطوير شركة برمجة الألعاب الكندية كونامي التي تهتم بالالعاب الإلكترونية التي تحاكي مختلف الرياضيات سواء الفردية أو الجماعية مثل كرة السلة وكرة اليد والتنس بالإضافة إلي كرة القدم ذات الشعبية العالمية الواسعة وقد تم إصدار أكثر من 20 جزء من سلسة اللعبة إلي ألان وكانت اللعبة مخصصة في البداية لنظام تشغيل ويندوز ثم قامت الشركة بتطويرها لتعمل علي منصات بلاي ستيشن وأكس بوكس ثم تم إصدار النسخة الخاصة بالهواتف الجوالة وسوف نستعرف ألان طريقة تحميل fifa 22 علي الهواتف الذكية وأهم ما يميز اللعبة.

أهم مميزات لعبة FIFA 22

تتميز اللعبة بجرافيك عالي الجودة ورسومات فائقة الدقة ويظهر ذلك علي أشكال اللاعبين في الملعب واقمصة الفرق المختلفة.

يمكنك اللعب في الوضع الفردي أو مع أحد اصدقائك أو أي لاعب حول العالم عن طريق وضع الاونلاين عبر شبكة الإنترنت.

تتميز اللعبة بسهولة التحكم في اللاعبين أثناء اللعب وأمكانية أستخدام وحدة تحكم خارجية.

متطلبات تشغيل فيفا 22 علي الهاتف

مساحة تخزين فارغة علي الأقل 2 جيجا بايت.

كذلك ذاكرة عشوائية “رامات” أكبر من 3 جيجا لضمان التشغيل بدون مشاكل.

معالج رسومات رباعي النواة وذلك لجودة الجرافيك الخاص بالعبة.

طريقة تحميل FIFA 22 علي الهواتف

في البداية قد تحتاج إلي برنامج VPN وذلك لان اللعبة إلي ألان في المرحلة التجريبية ومتاح لعدد من الدول فقط وذلك هوا الخل الامثل أذا كانت بلدك من الدول الغير مدعومة إلي ألان ثم تقوم بأتباع الخطوات الأتية.