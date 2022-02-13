نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لشحن شدات ببجي رسميا وبدون أي عناء في المقال التالي
يبحث العديد من محبي لعبة ببجي عن طريقة لشحن شدات اللعبة دون أي متاعب وبكل سهولة، بينما تعد لعبة ببجي من أكثر الألعاب نجاحًا في السنوات الأخيرة، وفوق ذلك فهي دائمًا من أشهر الألعاب القتالية منذ بدايتها حتى الآن، ويزداد مستخدميها يومًا بعد يوم في جميع أنحاء العالم مما جعلهم يرغبون في معرفة كيفية شحن شدات ببجي بشكل بسيط وسهل، كما تجدر الإشارة إلى أن وصلت تنزيلات لعبة PUBG Mobile مؤخرًا إلى ما يقرب من 500 مليون من خلال تنزيلات تطبيقات Google Play و Apple Store.
شحن شدات ببجي بشكل بسيط وسهل
وتجدر الإشارة إلى أن أي لاعب في لعبة ببجي يرغب في شراء شدات للعبة ويجب أن يمر بعدة خطوات من بينها الدخول إلى موقع midasbuy الرسمي، ويتم شرح الخطوات التالية لشحن الشدات بسهولة:
- أولاً يدخل اللاعب الذي يبحث عن طريقة لشحن الشدات إلى موقع midasbuy.
- ثم يقوم المشغل بتوصيل أو إنشاء حساب باستخدام الرمز الموجود في الجزء العلوي من صفحة الموقع.
- ذلك من أجل إنشاء حساب، ويجب عليك إدخال جميع البيانات، وأهمها البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- بذلك يكون اللاعب قد أكمل عملية التسجيل في الموقع، ومن أهم الأمور التي يجب القيام بها تحديد الدولة التي ينتمي إليها.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يمكن للاعب شراء الشدات عبر أيقونة في أعلى الصفحة تقول “شراء”.
- بعد ذلك يجب على المستخدم الضغط عليها، ومن خلالها سينتقل إلى صفحة أخرى.
- مطلوب بيانات خاصة باللعبة أو الID الخاص بكل لاعب.
- بعد ذلك، يتعين على اللاعب اختيار الطريقة التي يرغب اللاعب في الدفع بها.
- بذلك تكون تمت عملية شحن شدات ببجي بسهولة.
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