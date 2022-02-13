تطبيق واتساب يُطلق 6 مزايا ثورية قادمة على أجهزة أندرويد.. تعرف عليها

يقوم تطبيق واتساب باختبار العديد من المميزات والتغييرات الجديدة والرائعة التي ينتظرها أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، وذلك مواصلاً لعملية التحديث المستمر، والتي تتضمن إضافات قوية، وتحسينات كبيرة على ميزات الخدمات التي يقدمها لإصداراته iOS وAndroid وأنظمة الويب وسطح المكتب، حيث يحرص دائماً التطبيق على طرح العديد من المزايا الجديدة خلال عام 2022، وذلك من أجل إرضاء جميع عملاء التطبيق والذي يزيد عددهم عن ملياري مستخدم.

مزايا تطبيق واتساب القادمة

وصرح موقع businessinsider بوجود ميزات جديدة وقادمة إلى تطبيق واتساب على أنظمة التشغيل المختلفة، وبعضها قيد الاختبار منذ العام الماضي، ولكن لم يتم إصدارها رسمياً حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يقوم التطبيق بطرح الميزات الجديدة قريباً على جميع الأجهزة، وتشمل الميزات التي سيتم تقديمها توفيرها لخاصية جديدة تسمى المجتمعات، والتي ستمنح المستخدم القدرة على جمع مجموعات واتساب الخاصة بحسابه معاً في مكان واحد، فإذا كان مشاركاً في عدة مجموعات ولكن متشابهة وتحتاج التواصل معها جميعاً مرة واحدة، ستتيح لك ميزة المجتمعات إرسال الوسائط والرسائل النصية إلى جميع المجموعات ضمن مجتمع واحد.

وستقدم مهلة جديدة لاختفاء الرسائل، وهذه الميزة تتعلق بحذف الرسائل، حيث يتيح لك واتساب ضبط الرسائل بحيث تختفي بعد 24 ساعة أو سبعة أيام أو 90 يوم من وقت إرسالها، وفي الوقت الحالي تقوم الشركة باختبار خيارين آخرين هما يومين و12 ساعة، كما أنه يختبر منتقى وسائط جديد على مستخدمي أندرويد، حيث ستعرض الميزة الجديدة قسم الأخيرة وقسم المعرض ضمن خيار الوسائط الحديثة، يختبر في الوقت الحالي القدرة على نقل الدردشات من هواتف أندرويد إلى آيفون، ولكنها ستحتاج إلى تطبيق Move to iOS.

هناك ميزة تتعلق بالمكالمات الصوتية، حيث يختبر إمكانية إظهار خلفية الدردشة عند إجراء مكالمات صوتية جديدة، بالإضافة إلى أنه قد يضيف قلمين جديدين كأدوات رسم لتحرير الصور ومقاطع الفيديو على التطبيق، وسيكون لديك خيارات للتحرير جديدة وإجمالي ثلاثة أقلام رصاص، كما أنه يمكن لهواتف أندرويد إمكانية تعتيم الصورة، وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال وفي حال الرغبة في الاستفسار يرجي طرحه في التعليق.