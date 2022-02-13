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تحديث efootball PES 2021 الجديدة وهدية الأسبوع كوينز إي فوتبول بيس 2021 المحدثة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث efootball PES 2021 الجديدة وهدية الأسبوع كوينز إي فوتبول بيس 2021 المحدثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث efootball PES 2021 الجديدة للأسبوع الجديد من شركة KONAMI مع طرح الحصول علي كمية من . كوينز بيس فوتبول حيث تقوم الشركة المنتجة في كل فترة مع تحديث بيس 2021 موبايل . عن طريق موقع الشركة والمتاجر الرسمية تطرح مع نسخة إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد المحدثة لكل أسبوع عدد 100 كوينز هدية . كما أن الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021 يجب أن تكون نسخة بيس 2022 تم تثبيتها علي هاتفك . حيث وصل تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة لحجم تخطي 100MB وذلك في محتوي اللعبة الخارجي والداخلي . ومن خلال سطور المقال القدمة سنتعرف علي المزيد عن إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة .

تحديث efootball PES 2021 الجديدة
تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة

تحديث efootball PES 2021 الجديدة من شركة كونامي

PES 2021 mobile والتي قامت الشركة المنتجة بتحديثها وإطلاق أسم efootball pes 2022 Konami . كما أن محتوي اللعبة الداخلي في التحديث الذي تم علي تحديث بيس 2021 الجديد بإضافة لاعبين جدد داخل الدوريات المختلفة . كذلك بجانب أن إي فوتبول 2022 للاندرويد تلاشت الأخطاء السابقة في GAMEPLAY . كما تم علي PES 2022 تحسين الملاعب مع إضافة أحذية وقفازات جديدة ومتنوعة لحارس المرمي . كذلك تحتوي PES eFootball الجديدة علي LOGO جديدة لواجهة اللعبة مع المزيد من الهدايا التي تمنحها كونامي في تحديث efootball pes 2021 . الذي يشمل المزيد من كوينز بيس 2021 المحدثة .

تحديث efootball PES 2021 الجديدة لهواتف أند رويد و أيفون للأسبوع الجديد

لكي ما يتم الحصول علي التحديث الجديد للعبة إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد المحدثة . يجب أن يكون لديك حساب علي أي متجر من متاجر اللعبة المعتمدة وبمجرد أن يتم الدخول علي المتجر . كما عبر الصفحة الرئيسية وقائمة إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت يتم من خلالها الضغط علي قائمة التحديث . والتي تفتح صفحة جديدة تحتوي علي التحديث الخاص بالأسبوع الأخير من بيس 2022 ومن الضروري أن تكون هناك مساحة فارغة . علي هاتف أند رويد أو أيفون بقدر 200MG لكي ما يتم تثبيت تحديث إي فوتبول بيس 2021 المحدثة .

خطوات تحديث efootball PES 2021 الجديدة

لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل وتحديثها الأخير وعند الضغط علي زر تحديث اللعبة تظهر بيانات التحديث بمساحة . 7MG قم بالموافقة علي ذلك حتي يتم التحديث بشكل كامل للعبة إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد المحدثة ويتم إكمال الخطوات التالية :-

  1. يتم تسجيل الدخول علي متجر أبل ستور لهواتف أيفون أو جوجل بلاي لهواتف أند رويد .
  2. كما بعد تسجيل الدخول علي المتجر يتم الضغط علي مربع تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة .
  3. كذلك يتم تثبيت التحديث الأخير في efootball pes 2022 ببضعة دقائق علي هاتفك .

كيف يتم الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021

الحصول علي أيكون مومنت إي فوتبول 2022 للاندرويد بعد التحديث الذي أشرنا له في السطور السابقة وبعدها الخطوات التالية :-

  • عبر أي متجر متوافق مع هاتفك يتم اختيار قائمة ICON MOMENT من صفحة المتجر الرئيسية حتي . تحصل علي إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت .
  • كما يتم أختبار قدرة اللاعب عبر قائمة CHICK UP حسب اللاعب الذي يتم اختياره لاختبار قدراته .
  • كذلك بعد أن يتم اختبار قدرات أي لاعب يتم الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021 . عبر الضغط علي قائمة SIGN .
  • يجب أن تقوم بعمل الاختبار علي قدرات اللاعبين المرغوبين لديك داخل إي فوتبول 2022 للاندرويد . الجديدة وليست اللاعبين المقترحين علي قائمة ICON MOMENT .

كوينز إي فوتبول بيس 2021 المحدثة

يتم الحصول علي كوينز إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد المحدثة عن طريق فتح اللعبة بشكل يومي بموقع كونامي . وشرط الفوز في جميع مباريات efootball pes 2022 Konami المحدثة . وفي كل مرة يتم الفوز بالمباريات والدخول علي موقع الشركة يتم منحك عدد كوينز محدد من الشركة في كل نهاية أسبوع . كما تم أرفاق مقالات داخل مقال اليوم ليتم التعرف علي خطوات الحصول علي كوينز . إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة والتمتع بهدايا شركة كونامي .

تحديث efootball PES 2021 الجديدة الذي يتم علي اللعبة في كل فترة محددة من شركة كونامي والتي أطلقت علي نسخة هذا . العام اسم efootball pes 2022 Konami تطرح مع التحديث . الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021 .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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