نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي من خلال بطاقات ” ITUNES” احصل على 5000 شدة بطريقة شرعية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية كان هناك العديد من الاسئلة التي تدور جميعها عند الطرقة الخاصة بشحن شدات ببجي، وذلك لأن الشدات مهمة جدًا خلال استخدام ببجي، ويوجد عدد كبير من الطرق التي يمكن بها شحن شدات ببجي ولكن يوجد طرق غير آمنة وغير مجانية، ولكن خلالا هذا المقال سأذكر لكم بعض الطرق السهلة والمجانية والآمنة، و سأتحدث معكم عن بعض الأمور التي تتعلق بشحن شدات ببجي.

شحن شدات ببجي من خلال بطاقات ” ITUNES”

من طرق شجن شدات ببجي هي طريقة شحن بطاقات تسمى ITUNES، وهي من الطرق السهلة التي يفضلها عدد كبير من اللاعبين، وإليكم الخطوات الالزمة في شحن هذه البطاقات ولكن هذه الطريقة خاصة بالأشخاص الذين يمتلكون هواتف تعمل بنظام الآيفون أو الآيباد.

يكون الشحن عن طريق الرصيد الخاص بـ أبل آي دي، بعد أن يشحن اللاعب الرصيد الخاص بـ أبل آي دي الخاص به يقوم بفتح اللعبة ويسجل دخوله إذا كان دخل مرة سابقة وفي حالة الدخول لأول مرة ينشأ حساب ليدخل.

بعد أن يدخل إلى اللعبة ويسجل عليها دخوله يضغط على الرمز الخاص بالشدات ثم يشتري الكمية التي يرغب فيها ويدفه عن طريق رصيد الآبل أي دي.

شدات ببجي 2022

نسمع كثيرًا مصطلح شدات ببجي وشحن شدات ببجين ولكن بعض اللاعبين الجديد لا يعلمون ما هي شدات ببجي ولماذا نقوم بشحنها، وشدات ببجي أمر مهم للغاية أثناء استخدام لعبة ببجي فهي عبارة عن عملة افتراضية داخل اللعبة.

يستخدم اللاعب هذه العملة في شراء العديد من الأدوات المهمة داخل اللعبة والتي تتمثل في الأسلحة والازياء والذخيرة، وهذه الأمور تمكن اللاعب من الانتقال إلى مستويات اعلى داخل اللعبة وأيضًا الحصول على طريقة شحن شدات ببجي.