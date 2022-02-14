أخيراً خطوات تحميل لعبة ماين كرافت MINECRAFT بالطريقة الصحيحة من الموقع الرسمي للعبة

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت هي من أكثر ما يبحث عنها الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية؛ حيث أنها من أفضل الألعاب التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، كما أنها لعبة ليست مجانية وتعمل اللعبة على تطوير مهارات اللاعبين فهي مدفوعة الأجر وتقوم فكرة اللعبة على البناء والتشييد وأثناء البناء يتعرض اللاعبين للأعداء والوحوش وعليه تجنبهم والمقاومة حتى يظل على قيد الحياة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف معكم على أفضل طريقة لتحميل هذه اللعبة.

خطوات تحميل لعبة ماين كرافت

إليكم خطوات تحميل لعبة ماين كرافت من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم اللاعب بفتح تطبيق جوجل بلاي من خلال هاتفك الأندرويد ويتم كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

الضغط على بحث لتظهر أمامك اللعبة.

يظهر أمامك تكلفة اللعبة حيث تقوم بالضغط على الزر.

ومنه إلى الضغط على متابعة.

بعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة لبطاقة الائتمان الخاصة بك.

ثم انتظار لكي تكتمل عملية الدفع.

قم بتحميل اللعبة وتثبيتها والاستمتاع بها.

تنزيل ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر

يمكنك الآن تحميل ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر مجانا من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على محرك البحث جوجل.

كتابة اسم اللعبة على مربع البحث.

الضغط على أحدث إصدار ومنه على الضغط على تنزيل اللعبة.

ثم بعد ذلك الضغط على حفظ الملف.

ثم عليك الانتظار لاكتمال التحميل ومنه إلى التوجه إلى مكان تنزيل اللعبة.

يقوم اللاعب بتثبيت اللعبة على جهاز الكمبيوتر.

يمكنك فتحها والاستمتاع باللعب.

مميزات لعبة ماين كرافت

تتمتع هذه اللعبة بمميزات كثيرة عن غيرها من الألعاب الإلكترونية الأخرى في إصدارها الأخير، كما يمكنك تنزيلها على هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر، ومن مميزاتها ما يلي: