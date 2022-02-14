أفضل طريقة لتحميل لعبة ببجي نيو ستيت pubg new state بكل سهولة بالخطوات البسيطة

طريقة تنزيل لعبة ببجي نيو ستيت يبحث عنها العديد من الأشخاص المحبين لتلك اللعبة، حيث أن شركة ببجي استديويز قامت بالإعلان مؤخراً على أن هناك نسخة حديثة من لعبة ببجي بها العديد من الإضافات التي تقوم بجعل اللعب مشوق أكثر وممتع، كما أن الشركة قامت بإطلاق اللعبة الجديدة الذي تدعى باسم لعبة ببجي نيو ستيت، هذا بجانب أن عمليات البحث قد ازدادت حول البحث عن خطوات تحميل هذه اللعبة، كما أنها تحمل سمات عدة لا حصر لها، كذلك يعشق اللعبة جميع الأشخاص كباراً وصغاراً، وفيما بعد سوف نتعرف سوياً على جميع ما يتعلق بها.

طريقة تحميل لعبة ببجي نيوستيت على الهواتف الذكية

لعبة ببجي نيوستيت هي النسخة الأحدث للعبة ببجي هذا بجانب أنها تكون أفضل لأنها تتسم بالواقعية، بالإضافة إلى أنها مزودة بالعديد من الازياء وكذلك المركبات والأسلحة، وتستطيعون تحميل تلك اللعبة على الهواتف الذكية من خلال الخطوات المقبلة:

في البداية قم بالانتقال إلى متجر جوجل ومن ثم قم بكتابة اسم اللعبة ببجي نيو ستيت بخانة البحث وبعد ذلك قم بالنقر على أيقونة Search.

انقر على زر اللعبة التي سوف تظهر بالنتائج.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تثبيت ومن ثم انتظر إلى أن يتم انتهاء عملية التثبيت وبعدها قم بفتح اللعبة عن طريق النقر على الأيقونة الخاصة بها التي سوف تظهر على الشاشة الرئيسية.

لعبة ببجي نيو ستيت

لعبة ببجي نيو ستيت تم طرحها الأسواق عام 2017 على منصات تشغيل عديدة كالويندوز والإكس بوكس وأيضاً الپلايستشن فور والأندرويد وأي أو أس، كما أن حجم مبيعاتها بلغت إلى تلك اللحظة لما يقرب من حوالي 70 مليون نسخة فأكثر حول العالم، هذا بجانب أن تلك اللعبة تمكنت من تحقيق سبعة أرقام قياسية وذلك في موسوعة جينيس بسبب شعبيتها الكبيرة عالمياً، كذلك تعتبر لعبة ببجي نيوستيت أجدد نسخة قائمة بذاتها لكنها تعتمد على فكرة ببجي موبايل، هذا بجانب انها تتسم بأنها الأكثر واقعية، بجانب المواقع الجديدة وأجدد وأحدث الأسلحة التي تم تزويد اللعبة بها والكثير من السمات الأخرى التي سوف تجدونها باللعبة.