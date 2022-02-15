طريقة شحن جواهر فري فاير على جميع الهواتف والكمبيوتر وكيفية الحصول على بطاقة غرفة مجانية

تعد Free Fire واحدة من أكثر الألعاب شيوعًا ويحبها جميع الفئات العمرية، كما أنها مناسبة لتحميلها على النظام الأساسي للهواتف، بالإضافة إلى أنها من أكثر الألعاب تنزيلًا على الأجهزة المحمولة، حيث تجد أكثر من خمسين لاعبًا ينتقلون إلى جزيرة ويقاتلون بعضهم البعض في اللعبة وتتم اللعبة بالمشاركة مع الكثير من الأصدقاء، كما تعطي لاعبيها الكثير من الخيارات لإنشاء غرف خاصة للعب مع أصدقائهم للقيام بذلك لا بد من شحن جواهر فري فاير على حسابك الشخصي لتستطيع الفوز في جميع مستويات اللعبة، وفي هذا المقال نقدم إليكم طريقة تحميل لعبة فري فاير بكل سهولة وأيضا كيفية شحن جواهر فري فاير على حسابك الشخصي عليها تابعونا لمعرفة المزيد.

طريقة شحن جواهر فري فاير

لشحن جواهر فري فاير يجب اتباع الخطوات الآتية وتنفيذها بدقة وهي:

يجب النقر فوق مكان الجواهر في اللعبة.

بعد ذلك ستنتقل إلى الصفحة الرسمية لاختيار مقدار شحن الأحجار الكريمة والمبلغ الذي سيتم دفعه مقابل الأحجار الكريمة، واختار ما تريده وفي البداية يفضل دائمًا اختيار أقل مبلغ للتجربة الأولية بحيث لا تضيع أموالك.

بعد ذلك تقوم باختيار طريقة الدفع وهي من خلال Google Play وهو أفضل مكان للدفع عليك فقط ربط حسابك ب Gmail والطريقة سهلة للغاية.

وإذا لم يكن لديك حساب على جوجل يمكنك الدخول على الموقع الخاص باللعبة واضغط علي شحن جواهر فري فاير وتحديد عدد الجواهر التي تريدها ثم ادخل اسمك الموجود في اللعبة واضغط على إرسال.

كيفية الحصول على بطاقة غرفة مجانية

يمكن من خلال الشاشة الرئيسية للعبة Free Fire، أن تقوم بإنشاء بطاقة غرفة مجانية بعد شحن الجواهر، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لعملها وهي: