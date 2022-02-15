نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن فري فاير.. طريقة شحن جواهر فرى فاير 2022 free fire بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الآن الخطوات المخصصة بشحن الجواهر الخاصة باللعبة العالمية فرى فاير من أسهل وأبسط خطوات شحن الألعاب، وإذا كنت واحد من محبي اللعبة الشهيرة فرى فاير فأنت غالبا ما تبحث بشكل دائم عن الطرق التي تكون قادر من خلالها شحن اللعبة بشكل مجاني تماماً دون دفع أي رسوم للشحن، بالإضافة أيضاً الطريقة الأساسية لشحن جواهر فرى فاير.

لعبة فرى فاير رويال باتيل

تعتمد اللعبة العالمية فرى فاير رويال باتيل بشكل أساسي على ما يسمى بالعملات الافتراضية، وهذه العملات الافتراضية تم تخصيصها حتى تسهل بعض الأشياء في اللعبة على اللاعبين، وتعرف هذه العملات الافتراضية في اللعبة بين لاعبي اللعبة ومحبيها باسم جواهر فرى فاير.

وهذه الجواهر كما قلنا فهي عملات داخل اللعبة يتم استخدامها في عملية شراء بعض الأغراض في اللعبة، وهذه الأغراض کأن يشتري اللعب الملابس والازياء المختلفة في اللعبة وأيضاً الأسلحة التي تساهم بشكل كبير في ترقي اللاعبين من مستوى لآخر داخل اللعبة، وإضافة إلى كل هذه الأشياء التي تشتريها الجواهر فاللاعبين أيضاً من خلالها يقومون بشراء بطاقات الباتل باس.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة القائمة على إطلاق اللعبة و عمليات تطويرها قامت فى البداية بإطلاق لعبة فرى فاير وتخصيصها لأجهزة الكمبيوتر فقط، ولكن بعد فترة عملت على تطويرها وأصبحت لعبة فرى فاير متاحة لجميع أنظمة التشغيل التي تعمل بها الهواتف المحمولة.

خطوات شحن جواهر فرى فاير

حصلت لعبة فرى فاير على شعبية ضخمة وبسبب هذه الشعبية اشتهرت لعبة فرى فاير داخل العالم العربي، وعلى الرغم من هذا الانتشار الضخم للعبة فإن الشركة التي أطلقتها صممت اللعبة بحيث لا تقوم بمنح الجواهر مجاناً ولكن يتوجب على اللاعبين شرائها، وتستطيع شحن جواهر فرى فاير من خلال الخطوات التالية:

قم بفتح الموقع الإلكتروني shop2game وإتمام عملية تسجيل الدخول إليه.

عليك تحديد كل من الكوم والاسم الخاص بدولتك.

قم بالبحث عن اسم اللعبة وانتقاء الطريقة التي ترغب بالدفع من خلالها.

اكتب الـ ID خاصتك.

حدد ما ترغب به من جواهر وانهي عملية الشحن.

تعتبر لعبة فري فاير من اقوي الالعاب الالكترونيه في العالم العربي حيث تنافس لعبة ببجي الشهيرة لذا يبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة شحن جواهر فري فاير من أجل الحصول على مستلزمات اللعبة بعد الحصول على جواهر فري فاير والتي من خلالها يستطيع اللاعب الحصول على كل مستلزمات اللعبة والوصول إلى مرحلة احترافية.