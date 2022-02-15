سناب شات يُتيح ميزة ثورية رائعة لتحقيق أرباح مالية من Stories

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عمر شويل - جدة تقوم شركة سناب شات بتقديم أحد الطرق الجديدة لبعض المستخدمين الأكثر شهرة، وذلك لكي تضمن كسب المال لهؤلاء المستخدمين بدءاً من اليوم، حيث أنها ستبدأ في عرض بعض الإعلانات أثناء عملية تشغيل القصص العامة من Snap Stars، وهؤلاء الأشخاص هم الأفراد الذين يمتلكون حسابات يمكن التحقق منها، بالإضافة إلى امتلاكهم عدد كبير من المتابعين، وكل ذلك وفقاً لتقرير “engadged”.

سناب شات يُتيح تشغيل الإعلانات في Stories

قررت شركة سناب شات القيام بمشاركة عائدات هذه الإعلانات التي سيتم عرضها مع المبدعين، وذلك عند تقديم هذه الإعلانات أثناء عملية التشغيل، ويعتمد المبلغ الذي سيتم كسبه من قبل الشخص بواسطة القصص التي سيتم عرضها على صيغة تراعي مجموعة من العوامل مثل عدد المرات التي ينشر فيها شخص ما، والمشاركة التي يجتذبها المحتوى.

تختبر شركة Snap بعض الإعلانات من خلال مساعدة مجموعة صغيرة من Snap Stars في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخطط هذه الشركة حالياً لطرحها على نطاق واسع في وقت لاحق من العام، كما أن هذه الشركة صرحت قائلة:

“تخفض القصص الحواجز التي تحول دون إنشاء المحتوى والمشاركة ، ونعتقد أن وضع الإعلانات ضمن القصة العامة لـ Snap Star سيسمح بمسار أسهل للنجاح المالي”

وأوضحت شركة سناب أن هذه الإعلانات يتم تقديمها بشكل غير متوقع أثناء عملية التشغيل للقصص، وذلك عقب فترة شهد فيها تطبيق سناب انخفاضاً في شعبية التنسيق، وهذا ما تم ذكره من قبل الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات، والذي يدعي بـ”إيفات شبيجل”، وذلك خلال اجتماع الشركة الأخير، ولكن في نفس الوقت يوجد بعض الأشخاص الذين يشاهدون المحتوى المتميز، ومحتوى Spotlight.

ويظهر قرار سناب شات بمشاركة عائدات الإعلانات الناتجة عن القصص التي يتم مشاركتها أن الشركة جادة في ضمان استمرار نموها خلال الفترة القادمة، حيث تحاول الشركة توفير الربح للعديد من مستخدميها خلال هذه الفترة، وذلك في ظل منافسة كبيرة بين العديد من المنصات على الإنترنت من أجل الاستمرار في تحقيق أرباح مالية خلال الفترة القادمة، لذا تحاول الشركة تقديم كل ما هو جديد ومميز للمستخدمين من أجل كسب المال عبر التطبيق.