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عمر شويل - جدة Samsung S22 Ultra مراجعة موبايل سامسونج الجديد | السعر والمواصفات - ثقفني
Samsung S22 Ultra أقوي هواتف شركة سامسونج لهذا العام ، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً في مؤتمر سامسونج السنوي. حيث أطلقت الشركة أحدث هواتفها من عائلة الـS وتتمثل هذه الهواتف الجديدة في : Samsung S22 ، Samsung S22 Plus وأخيراً النسخة الاقوي من بينهم والتي تمثل نظرة سامسونج تجاه الهواتف الذكية وهو هاتف Samsung S22 Ultra. الهاتف أيضاً يمثل عملية الدمج بين عائلتي الـS والـNote ، حيث يأتي مع دعم قلم الـS pen مع شكل النوت المميز.
مواصفات هاتف Samsung S22 Ultra :
- يأتي الهاتف كما هو متوقع مع أحدث إصدارات نظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة مستخدم سامسونج الجديدة One UI 4.1.
- وزن الهاتف أيضاً يقدر بحوالي 229 جراماً ، لذا فهو أثقل من الهاتفين الأخريين.
- كما الحال في هواتف العائلة يأتي الـS22 Ultra مع خامات من الزجاج من الأمام والخلف ، مع إطار ألومنيوم يوفر الحماية لجسم الهاتف.
- كذلك يدعم الهاتف تركيب شريحتي Nano Sim ، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.
- لكن لا يوفر إمكانية زيادة مساحة التخزين ، وذلك لعدم توافر منفذ كارت الميموري.
- مع معيار IP68 فالهاتف مقاوم للغبار والماء حتي عمق 1.5 متر حتي حوالي الـ30 دقيقة.
- شاشة الهاتف تتوفر بحجم 6.8 إنش من نوع Dynamic AMOLED 2X ، مع جودة 2K ودقة 1440×3088 بكسل بمعدل 500 بكسل لكل إنش.
- كما تأتي الشاشة مع درجة سطوع تصل إلي حوالي 1750 شمعة ، والتي توفر إضاءة جيدة لشاشة الموبايل في ضوء الشمس.
- أيضاً معدل التحديث الجديد 120 هيرتز يوفر سلاسة في الحركة علي الشاشة.
- الشاشة تدعم كذلك خاصية Always On Display ، مع توافر دعم لخاصية HDR10+.
- بالنسبة لحماية الشاشة توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ ، كما توجد طبقه مماثلة علي ظهر الهاتف.
- معالج الهاتف نفسه الموجود في هاتفي Samsung S22 ونسخة البلص ، وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 أحدث معالجات شركة كوالكوم مع دقة تصنيع 4 نانو متر موفرة للطاقة.
- كذلك المعالج ثماني النواة يعمل بنواة Cortex-X2 بتردد 3.0 جيجا هيرتز ، ثلاثة أنوية Cortex-A710 اخري بتردد 2.40 جيجا هيرتز.
- الاربعة أنوية المتبقية من نوع Cortex-A510 ، مع تردد أقل 1.70 جيجا هيرتز.
- بالإضافة إلي أن الهاتف متوفر مع معالج رسوميات Adreno 730.
- متوفر من الهاتف نسخة واحدة من ذاكرة التخزين وتأتي كالآتي : 256 جيجا ، مع 12 جيجا رام.
- بالهاتف ذاكرة التخزين متوفرة من النوع السريع UFS 3.1.
كاميرا هاتف Samsung S22 Ultra :
- يوجد بظهر الهاتف أربعة كاميرات خلفية : الأساسية هي الثانية بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8، تأتي بدعم Laser AF, PDAF و OIS للتثبيت البصري.
- أما الكاميرا الأولي في خاصة للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة وعريضة 120°.
- الكاميرا الثالثة Periscope تتوفر بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/4.9 ، تدعم تكبير الصورة حتي 10x optical zoom.
- أخيراً الكاميرات الرابعة والأخيرة Telephoto بدقة 10 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـOIS والتكبير حتي 3x optical zoom.
- كذلك كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 40 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 ، تدعم Auto-HDR و PDAF.
- بالنسبة لتصوير الفيديوهات يمكن التصوير بجودة 8k بمعدل التقاط 24 إطار لكل ثانية ، أو 4K بمعدلي التقاط 30/60 إطار ، أيضاً بجودة FHD.
- كما يتوفر أيضاً دعم للتثبيت الالكتروني Gyro-EIS ، مع خاصية HDR وتصوير Panorama وفلاش من نوع ليد.
مواصفات أخري للهاتف :
- لا يتوفر بالهاتف مدخل 3.5 مللي لإضافة سماعة الأذن.
- يدعم الهاتف الـNFC.
- سماعات من نوع Stereo speakers.
- كما يدعم قلم S pen ، موجود داخل جسم الهاتف.
- أيضاً مع Samsung Dex للربط بين الهاتف وأجهزة سامسونج المختلفة والكمبيوتر.
- كذلك متاح المساعد الصوتي Bixby ، والذي يوفر سهولة أكثر مع استخدام الهاتف.
- البصمة من نوع Ultrasonic تستخدم الموجات الصوتية وموجودة أسفل شاشة الهاتف ، مع دعم فتح الهاتف ببصمة الوجه.
- أخيراً يحتوي الهاتف علي بطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير ، تتوفر بدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.
- مدخل الشحن أيضاً يأتي من النوع السريع Type C 3.2 ، يدعم الـOTG.
- كما يمكن شحن الهاتف لاسلكياً بقدرة 15 وات ، أو الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.
- الهاتف متاح بأربعة ألوان مختلفة وهي : الأسود ، الأبيض ، الأخضر ، والنبيتي.
سعر هاتف Samsung S22 Ultra :
- 1635$ لنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يعادل 25,700 جنية مصري.
متاح علي موقع شركة سامسونج الحجز المسبق للهاتف ، والحصول علي قسمية هدايا بقيمة 2000 جنية مصري خلال فترة الحجز المسبق فقط.
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