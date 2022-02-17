نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي التحديث الاخير احصل على 5000 شدة في ثواني في المقال التالي
شحن شدات ببجي هي من أهم الوسائل التي تمكن اللاعبين من الاستمتاع بمختلف مراحل اللعبة من خلال تمكين اللاعبين من الانتقال داخل اللعبة بسهولة تامة، وشراء بعض الأسلحة التي تمكن اللاعبين من البقاء على قيد الحياة، لذا تعد الحصول على الشدات أمر غاية في الأهمية للاعبين، ولكن يجب التأكد من سلامة الموقع الذي يسعى اللاعب إلى الشحن من خلاله.
شراء بطاقة رويال باس
هناك العديد من الطرق المختلفة التي تعمل على شحن شدات ببجي، والتي تكفل للاعبين الاختيار بينهم، تعد رويال باس هي أشهر تلك الطرق والتي تقتضي شراء اللاعب مجموعة من البطاقات والتي قد تصل إلى 10.
يبدأ الموقع في إرسال بعض الهدايا والمكافئات ويستطيع اللاعب استبدالها والحصول على الشدات بسهولة بالغة، وتعتبر تلك الطريقة الأكثر أماناً في شحن شدات ببجي.
شحن شدات ببجي للأندرويد
الكثير من اللاعبين يعتمدون على لعب ببجي من خلال الهاتف المحمول الخاص بهم، والذي يعمل عادة بنظام الأندرويد، لذا عملية شحن الشدات في ذلك الوضع تقتضي الحصول على الموقع الآمن المخصص لشحن الشدات على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد، وذلك على النحو التالي:
- لابد أن يتأكد اللاعب من توافر رصيد خاص به في متجر جوجل بلاي، والقيام بشحنه في حال عدم وجود الرصيد.
- يدخل اللاعب إلى اللعبة ويقوم بالنقر على الرمز الخاص بالشدات.
- اختيار عدد الشدات التي يحتاجها اللاعب، وفور زهور وسيلة الدفع، يقوم اللاعب باختيار الوسيلة التي تناسبه وبالأخص من خلال جوجل بلاي.
- تدوين عدد اللفات الذي يرغب اللاعب بشرائها، والبدء بتلقي الشدات على حساب اللاعب.
- تعد تلك الطريقة هي المثلى لجميع الأشخاص التي تحمل هواتف بنظام الأندرويد.
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