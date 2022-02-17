خطوة بخطوة طريقة شحن جواهر فري فاير FREE FIRE 2022 بالطريقة الرسمية

يوجد بعض الطرق التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي تنشر عدة روابط وصفحات تدعى أنها توفر شحن جواهر فري فاير، ولكن تلك المواقع ما هي إلا مواقع مزيفة تريد سرقة أموالك وتهكير هاتفك من خلال المعلومات الخاص بك ومن ثم استغلالك ماديا، فلا تنجذب وراء تلك المواقع حفاظاً على هاتفك من السرقة، ومن خلال هذا المقال نقدم لمحبي لعبة فري فاير طريقة شرعية ورسمية لكي يتمكن من خلالها اللعاب شحن الجواهر في اللعبة دون حدوث تهكير أو سرقة بيانات الهاتف المحمول، حيث يبحث الكثيرين حول طريقة تمكنهم من الحصول على العديد من الملابس لشخصية اللعبة والأسلحة التي تجعله متميزاً بين فريقه داخل اللعبة.

طريقة شحن جواهر فري فاير2022

يوجد طريقتين لشحن جواهر فري فاير نقدم لكم في السطور القادمة الطريقة الأولى وهي كالتالي:-

قم بفتح موقع بلاي ستور من جوالك المحمول.

قم بالضغط على الخيارات داخل البرنامج، ثم قم باختيار عبارة طرق الدفع باللغة العربية.

بعد ظهور عدة خيارات قم باختيار use maroc telecom billing.

سوف تعرض لك عدة طرق للدفع، قم فقط باختيار أحدى الطرق المتاحة لك وقم بشحنها للحصول على شحن اللعبة.

طريقة شحن جواهر فري فاير باستخدام ID الخاص بك

تعد تلك الطريقة التي يتم استخدام الـ id الخاص بك فيها ابسط طريقة شحن جواهر فري فاير، حيث تتيح تلك الطريقة الشحن مم أي مكان دون الحاجة لرقم السر الخاص بالبريد الالكتروني وهي كالاتي:-