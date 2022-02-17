نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عبر أحدث تردد ورابط البث المباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تعلم ان ناشيونال جيوغرافيك تبث مباشرة عبر الأنترنت، وهل تبحث عن تردد قنوات ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الخاصة بحياة الحيوانات، نحن هنا بدورنا نقدم كل ما يتعلق بقناة الاكتشافات أي ناشيونال جيوغرافيك العربية من الروابط المباشرة والترددات الجديدة حتى تتمكن من حفظها، وتفاصيل التردد فيما يلي.

ناشيونال جيوغرافيك مباشر

إذا كنت ترغب في مشاهدة ناشيونال جيوغرافيك عبر الأقمار الصناعية فقبل ذلك عليك إختيار التردد المناسب لجهازك الرسيفر، لذا، كن على علم بالترددات التي تستقبل من خلالها إشارة القناة المعروفة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي وذلك بالنسبة بالتقنيات التي تظهر بها القناة (hd)-(sd) من ناحية البث المرئي في ما يخص جودتها.

يمكنك من الجدول التالي العثور، تردد ناشيونال جيوغرافيك، وهي قناة تختص بالعلم والاكتشافات وتساعدنا على معرفة كوكبنا بشكل أفضل فيما يخص الفضاء والظواهر الكونية وآخر ما يتوصل اليه العلم الحديث، كما تبرز على نحو متزايد بتوفير برامج الحيوانات لتمنحنا كمشاهدين فرصة إلقاء نظرة على معيشتها في بيئتها الأم وكيف تكافح تلك الحيوانات من أجل الحصول على وجبة التي هي الفرائس من حولها.

ناشيونال جيوغرافيك جزء من شبكة قنوات أبو ظبي أنطلقت فعلياً في2009م، وبالأحرى أحدى نسخ منظمة ناشونال جيوغرافيك غير الربحية إذ تستغل لبث البرامج الوثائقية ألأصلية المدبلجة للعربية المرتبطة في مجالات العلم، حضارات، وتاريخ، والجيوغرافي، وهي تعمل بدون تشفير أي أنها مجانية على القمر الصناعي نايل سات وتنطلق على مدار الساعة ضمن بث مباشر.

أحدث.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عبر نايل سات 2022

إسم القناة الفضائية التردد البثي اتجاه القطبية معامل الترميز، معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعي ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي 11526 أفقي H 27500، 5/6 Eutelsat 7 West A ( مدار نايل سات) nat geo abu dhabi hd 11411 أفقي H 27500، 2/3 نايل سات

برامج ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

البرامج المذكورة في النقاط التالية، هي من أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك