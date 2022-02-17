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عمر شويل - جدة وداعاً النايل سات 201 القديم تنزيل قمر النايل سات الجديد 301 تنزيل جميع القنوات الجديدة 2022، مع انطلاق عام 2021 تم إغلاق الكثير من القنوات بشكل نهائي من على القمر الصناعي نايل سات، كما تم تغيير ترددات الكثير من القنوات وتم إطلاقها على تردد جديد، وتساءل الكثير حول سبب غلق هذه القنوات وهو إطلاق قمر نايل سات 201، الآن وبعد مرور أكثر من عام كامل تم إطلاق قمر صناعي جديد وهو 301 الذي يتم تحويل القنوات عليه و غلق القنوات على 201 القديم، نتناول اليوم طريقة تنزيل القمر الجديد 301 وتنزيل جميع القنوات الجديدة و القديمة 2022.

وداعاً النايل سات 201 القديم تنزيل القمر الجديد

بدأ تعديل جديد على قمر 201 حيث يتم نقل جميع القنوات على القمر الجديد 301 والذي من المقرر انطلاقه في منتصف عام 2022، لذا عليك تنزيل القمر الجديد حتى تظهر القنوات بشكل مباشر عليه، كل ما عليك لكي تتمكن من تنزيل قمر النايل سات الجديد 301 لعام 2022، هو النقر على زر MENU ثم النقر على زر التركيب من معالج SUN PLUS ثم النقر على OK، حتى يتم فتح اللوحة الجديدة التي تخص ضبط الهوائي، قائمة الأقمار الصناعية، قائمة الترددات وعدة خيارات أخرى.

تنزيل قمر النايل سات الجديد 301

يتم النقر على الخيار الثاني وهو قائمة الأقمار الصناعية و النقر على OK، حيث يتم فتح اللوحة الخاصة بكافة الأقمار الصناعية كما نلاحظ وجود أربعة أيقونات صغيرة أسفل الشاشة بألوان مختلفة يتم النقر من خلال الريموت كنترول على لون الزر الخاص بالإضافة، ثم يتم تغيير الوضع إلى الغرب والنقر على OK حيث يتم إضافة القمر الصناعي الجديد، لكي تتمكن من إعادة تسمية القمر الجديد يتم النقر على الزر الأخضر عبر التوقف على أسم القمر الصناعي والنقر على الزر الجانبي ثم تغيير الإسم باللغة العربية إلى نايل سات 301.

تنزيل القنوات الجديدة و القديمة 2022

يتم النقر على الزر الأزرق الخاص بالبحث من خلال الريموت كنترول ثم تغيير بحث عن الشبكة إلى فتح، نوع القناة يتم تغييرها إلى مجانيه و نوع البحث بحث أعمى ثم النقر على OK، ثم نجد إشارة قوية وفي خلال دقائق معدودة يتم تنزيل مجموعة هائلة من القنوات، خلال شهر 6 من العام الجاري يتم نقل كافة القنوات من القمر 201 إلى النايل سات الجديد 301، تمكننا من تنزيل جميع القنوات الجديدة والقديمة على القمر الجديد.