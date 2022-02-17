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عمر شويل - جدة طريقة شحن رصيد انترنت مجاني للهاتف بخطوات بسيطة صالحة لجميع الشبكات، نشارك معكم اليوم طريقة جديدة لشحن رصيد هاتفك سواء نت أو مكالمات بشكل مجاني تماماً، حيث نقدمل كم شرح تفصيلي لكيفية العمل على تطبيق رصيدي لربح رصيد مجاني لجميع الشبكات 2022. كل ما عليك في البداية هو التوجة إلى متجر بلاي و في خانة البحث يتم كتابة رصيدي، ثم انقر على زر البحث وإختر الخيار الأول وقم بتنزيله على جوالك. بعد إتمام عملية التنزيل انقر على فتح وقم بتسجيل حساب جديد الدخول عن طريق إضافة البريد الإلكتروني الخاص بك، وسوف يُطلب منك إدخال رقم الهاتف الخاص بك مع إمكانية وضع أكثر من رقم لشبكات مختلفة، وذلك حتى تتمكن من شحنها برصيد إنترنت ومكالمات مجاناً.

طريقة شحن رصيد انترنت مجاني للهاتف

بعد إتمام تسجيل الدخول يتم فتح الوجهة الرئيسية لتطبيق رصيدي، والذي يحمل مزايا عديدة يمكنك من خلالها تجميع نقاط وتحويلها إلى رصيد لجميع الشبكات. الطريقة الأولى لتجميع النقاط وشحن رصيد إنترنت مجاني هي بالنقر على زر شحن ودفع، حيث يمكنك من خلال التطبيق إتمام عمليات تقوم بدفعها بشكل مستمر مثل سداد فاتورة خط أرضي، فاتورة نت أرضي، فاتورة إستهلاك مياة، فاتورة إستهلاك كهرباء أو فاتورة إستهلاك غاز طبيعي.

يتم إختيار إحدى الخيارات حسب حاجتك على سبيل المثال سداد فاتورة الخط الأرضي ثم يتم إدخال رقم الهاتف الأرضي و رقم هاتفك، ثم يتم معرفة مبلغ الفاتورة عليك إدخال رقم بطاقة الفيزا أو ماستر كارد أو كارت ميزة للدفع مع إضافة تاريخ الإنتهاء، ثم يتم سداد الفاتورة والتي تمنحك نقاط في هذه الحالة تم إضافة 18 ألف نقطة على الفور والتي تعادل 12 جنيه رصيد يمكنك تحويلها إلى نت مجاناً لجميع الشبكات، هناك طرق عديدة لتجميع النقاط وتحويلها لرصيد من تطبيق رصيدي وليست فقط سداد الفواتير.

إنترنت مجاني لجميع الشبكات

طرق عديدة لجمع النقاط داخل التطبيق منها دعوة الأصدقاء عن طريق إرسال الكود الموضح إلى أصدقائك، وبالتالي تجميع 1000 نقطة عند إستخدام كل صديق له وصديقك يحصل على نفس العدد. كما أنه عند سداد الفاتورة لأول مرة عن طريق التطبيق تحصل على 3000 نقطة، وتستطيع كذلك تجميع نقاط عن طريق خطوات تظهر في قائمة نقاطي عليك إتباعها للحصول على النقاط وتحويلها إلى رصيد انترنت مجاني بدون شحن. يبلغ أقل مبلغ للسحب 10 جنيهات والذي يعادل 15 ألف نقطة، 15 جنيه يعادل 20 ألف نقطة و 20 جنيه يعادل 25 ألف نقطة.

نت مجاني بدون شحن

يتم النقر على الشبكة وإضافة رقم هاتف الذي تريد تحويل الرصيد إليه، خلال أقل من دقيقة تصل إليك رسالة بتحويل مبلغ الرصيد إليك، يمكنك من خلال التطبيق الحصول على كوبونات خصم للتسوق عبر الإنترنت، كل ما عليك هو النقر على زر عروض التوفير منها للمطاعم و المواصلات و التسوق، يمنحك التطبيق كذلك إمكانية إستيلاف رصيد ثم تجميع النقاط في وقت لاحق لسداد قيمة المبلغ مرة أخرى ضمن مزايا تطبيق رصيدي لتجميع النقاط و تحويله لرصيد إنترنت مجاني لجميع الشبكات.