قارينا فري فاير شحن جواهر من الموقع الرسمي عن طريق الـ ID (أشحن الآن)

قارينا فري فاير شحن يمكن أن تكون معرفة ما تشتريه بالماس في Free Fire أمرًا مربكًا. مع وجود العديد من الأشياء للاختيار من بينها، غالبًا ما ينتهي الأمر باللاعبين في إنفاق الماس على مستحضرات التجميل وحدها. لحسن الحظ، هذه ليست مشكلة، لأن بعض مستحضرات التجميل لها مزايا.ومع ذلك، يجب على اللاعبين أن يخططوا بالضبط لما يحتاجون إليه لشرائه داخل اللعبة لتجنب إنفاق الماس دون داع. سيساعدهم ذلك على الحد من إنفاقهم وتوفير الماس لاستخدامه في المستقبل.

قارينا فري فاير شحن

حيث أن الجواهر هي وحدة الشراء داخل اللعبة اي تعني العملة الافتراضية في لعبة فري فاير، ويوجد طرق كثيرة للحصول علي هذه الجواهر، يمكنك الحصول عليها عن طريق شرائها من الموقع الرسمي للعبة، أو عن طريق استبدال اكواد فري فاير، أو عن طريق كسب المعرك وارتقاء في المستوي.

طريقة شحن جواهر فري فاير

إذا أردت أن تحصل علي الجواهر عن طريق الشراء المضمون المكان الوحيد هو الموقع الرسمي للعبة وهو shop2game، وطريقة الشحن هي:

الدخول علي موقع shop2game من اي محرك بحث.

ثم تسجيل الدخول وتحديد القيمة التي ترغب بشرائها.

بعد أن تتم تحديد البلد التي تعيش بها.

ثم كتابة الايدي الخاص بك، ثم تحديد عدد الجواهر التي تريد شحنها.

ثم بعد ذلك اختيار الطريقة التي تناسبك في الدفع.

ومن ثم بعد أتمام عملية الدفع ستحصل علي جميع الجواهر التي قمت بشرائها داخل اللعبة.

شحن عن طريق بطاقات جوجل

من الممكن شحن شدات ببجي ايضا بهذه الطريقة، حيث تعد Google Opinion Rewards هي الطريقة الأكثر فاعلية إلى حد بعيد، وسوف يكون العديد من اللاعبين على دراية بوظائفها العامة. يتطلب هذا التطبيق ببساطة من المستخدمين إكمال استطلاعات الرأي القصيرة والأساسية للحصول على أرصدة اللعب المجانية.يمكنهم بعد ذلك الحصول على الماس بمجرد جمع عدد كافٍ من الائتمانات لزيادة الرصيد. يمكن أيضًا الاحتفاظ بها من أجل عمليات الإنزال الجوي الخاصة التي توفر صفقة أكبر بكثير عند الشراء.