طريقة تحميل لعبة اى فوتبول بيس eFootball PES 2022 وموعد نزولها بأحدث إصدار

طريقة تحميل لعبة اى فوتبول بيس 2022 وموعد نزولها، نسخة اى فوتبول بيس 2022 هى النسخة المنتظرة من قبل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة خاصة بعد نجاح نسخة PES 2021 والتي تخطى عدد تحميلها 100مليون عملية تنزيل، وينتظر مستخدمي اللعبة نزول الإصدار الجديد 2022 على أحر من الجمر لمعرفة كل ما هو جديد بها خاصة بعد نزول الإعلان الرسمي من قبل شركة كونامى والملئ بكثير من التشويق والإضافات التي تم تطويرها فى هذه النسخة، حيث تأتى النسخة الجديدة بتقنية جرافيك عالية الجودة تشعرك كأنك بداخل الملعب وتقود اللعب بنفسك فى أجواء حقيقية إلى جانب الإمكانيات الكثيرة التي تم إضافتها للاعبين والأندية المشاركة، ونظرا لتسائل الكثير من المستخدمين سنتعرف فى الأتي على موعد نزول اللعبة بشكل رسمي وتواجدها على الهواتف الذكية وكيفية تحميلها.

موعد نزول لعبة اى فوتبول بيس 2022

كانت قد أعلنت شركة كونامى عن نزول لعبة اى فوتبول بيس 2022 رسميا فى أواخر العام الماضي 2021 تحديدا فى شهر أكتوبر بعدما أصدرت الإعلان الرسمي للعبة وشاهده الملايين من المستخدمين، ثم قررت تأجيل نزول اللعبة إلى شهر ديسمبر 2021 ولكن تم تأجيل موعد نزول اللعبة مرة ثانية بسبب عدم انتهاء مطوري اللعبة من تطويرها على أكمل وجه، لذلك قررت شركة كونامى تحديد موعد رسمي أخر لنزول لعبة اى فوتبول بيس 2022 على جميع الأجهزة وهو فى خلال شهر مارس القادم 2022 بشكل مجاني، وقد قامت شركة كونامى بإرسال تعويضات لحسابات المستخدمين تقدر 400 ألف GP تعويضا عن هذا التأجيل.

طريقة تحميل اى فوتبول بيس 2022 على هواتف الاندرويد

طريقة تحميل اى فوتبول بيس 2022 للأندرويد لا تختلف عن طريقة تحميل النسخة السابقة بل بإمكانك عن طريق اتباع نفس الخطوات تنزيل لعبة بيس 2022 على هاتفك بكل سهولة وهى كالتالي: