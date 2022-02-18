كيفية تثبيت لعبة Call of Duty للاندرويد 2022 وعلى أجهزة الكمبيوتر

عملت لعبة Call of Duty على التحديث من نفسها والخروج من النمط الكلاسيكي إلى عالم الواقعية المتبلور في القتل والعنف الذي يعمل على الاستمتاع اكثر بكافة مستويات اللعبة، حيث تعمل اللعبة في إطار باتل يتكون من 100 لاعب على مستوى العالم، وبكافة ما يحيط بها من مؤثرات صوتية وحركية وتقنية عالية فضلا عن الرسومات الثلاثية الأبعاد إلى إدخال اللاعب في جو كامل من اللعب الشيق الذي يميل للواقعية في عالم من الخيال.

لعبة Call of Duty

بواسطة التطوير المستمر في call of duty تمكنت اللعبة من الحصول على شهرة عالمية في مجال ألعاب الفيديو، سواء ما كان من هذه الألعاب من ألعاب الكمبيوتر، أو الهواتف الاندرويد، وما إلى ذلك من مختلف الأجهزة اللوحية عبر الإنترنت، إذ تعمل هذه اللعبة في مجال الحرب المستمرة بين اللاعبين والتي يستطيع من خلالها اللاعب القفز والجري وكافة الحركات الممكنة من السير بالعربات والمدرعات والدبابات أيضا من اجل النجاة من الهلاك.

تحديثات لعبة كول اوف ديتي

يتم تحديث اللعبة كل عام.

حيث تعمل في هذا الصدد على تقديم محتوى جديد بأنماط عالية الجودة مع كل تحديث.

كما تمكن اللعبة من يقوم باللعب فيها من التعرف على الأصدقاء وتكوين صداقات قوية معا من مختلف أنحاء العالم.

من اجل الفوز والمشاركة في القتال، مع إنعاش روح التنافس فيما بينهم.

متطلبات لعبة كول اوف ديتي

تحتاج اللعبة إلى عدد من المتطلبات على جهازك كي يتم التثبيت والتشغيل يكون منها

حجم اللعبة يتباين بحسب حجم الجهاز المراد التثبيت عليه.

الإصدار الحالي للعبة هو 1.0.30

كذلك تتطلب اللعبة اندرويد 4.3

كما بلغت عمليات تثبيت اللعبة 100.000.000

مزايا جديدة للعبة Call of Duty

سوف تحظى اللعبة في موجة التحديثات الجديدة بعدد من المزايا الإضافية التي يكون منها المهمات البسيطة، والهجوم والاقتحام، بالإضافة إلى استخدام أسلحة جديدة ومتطورة، ويستطيع اللاعب في كل مرحلة استلام جوائز جديدة في صورة ذخائر ومقاتلات تعمل على مساعدته في الترقي والوصول إلى الفوز والبقاء حيا بالرغم من كافة الصعوبات التي يتعرض إليها.