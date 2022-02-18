لعبة روبلوکس الاصلية 2022 ألعاب Roblox اون لاين

لعبة روبلوکس الاصلية والتي نالت شهرة كبيرة بين ألعاب الفيديو جيم في الآونة الأخيرة حيث يتمكن اللاعب من صنع عالم خاص به يستطيع أن يختار كل ما يحتك به سواء الأشخاص الأماكن التي يتواجد بها، وتلعب تلك اللعبة الشيقة أون لاين مما يزيد من التشويق والتواصل بين اللاعبين، كما تلعب من كافة الأعمار المختلفة ويبلغ عدد لاعبيها الملايين من كافة دول العالم على حد سواء العربية أو الأجنبية، ويتم اللعب من خلال الأندرويد والكمبيوتر بكفاءة عالية ومن خلال هذا الموقع المتميز سوف نحاول أن نعرض كل ما يتعلق بتلك اللعبة.

لعبة روبلوکس الاصلية

وتعد لعبة روبلوکس الاصلية عالم خيالي يقوم اللاعب ببناء كل ما فيه واختياره من تلقاء نفسه، وفيما يلي أهم مميزات تلك اللعبة مع إمكانية التثبيت:

تتمكن الأطفال من سن الإدراك إلى أكثر من 10 سنوات لعب روبلوکس الأصلية.

وهناك مستويان من تلك اللعبة مجاني ومميز.

كما يمكن للوالدين تسجيل الدخول لإدارة الحساب الخاص بالأطفال.

تتطلب لعبة روبلوکس الاصلية أندرويد 5.0 والأحدث.

ويصل الحجم 126M.

آخر تحديث تم في الحادي عشر من شهر فبراير لعام 2022.

كما وصلت عمليات التثبيت الخاصة باللعبة 500,000,000.

مع إمكانية التثبيت على هواتف الأندرويد وأجهزة الكمبيوتر.

شرح تحميل لعبة Roblox للكمبيوتر

ويمكن تثبيت تلك اللعبة الشيقة من خلال عدة طرق سهلة وبسيطة وفيما يلي التوضيح:

الطريقة الأولي: يمكن تثبيت اللعبة من خلال الموقع الخاص بها. الثانية: يتم تثبيت لويندوز 10 من متجر مايكروسوفت مباشرة. الثالثة: عبر محاكي بلوستاكس يمكن تثبيت تلك اللعبة المفضلة لدى الكثيرين.

تنزيل لعبة Roblox مجانا

ويمكن تثبيت لعبة Roblox مجانا وهذا من خلال موقع Softonic وهذا للاستمتاع بتلك اللعبة الشيقة التي تتيح للطفل متعة الاختيار في كل شيء محيط به، وتتاح عملية التثبيت في أنظمة Windows حيث يحتاج للتشغيل إلى Windows 10، ويتاح بعدة لغات منها اللغة العربية.

لعبة Roblox اون لاين