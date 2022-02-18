طريقة تحميل GTA 5:Miami Crime Simuator 3D و متطلبات تفعيل Grand Theft Auto GTA San Andreas لنظام Android

طريقة تحميل GTA 5:Miami Crime Simuator 3D ، يفضل الكثير من مختلف الاعمار حول جميع أنحاء العالم البحث عن طرق أمنه شرعية لتحميل لعبة GTA 5:Miami Crime Simuator 3D ، دون أن يتعرض هاتفهم الي تهكير أو سرقة ، ف هل عزيزي القاريء تبحث عن هذه الطريق ؟ تهانينا أنت قومت بالتوصل إلي الموقع المميز الذي يقدم تلك الطريق الامنة 100 % ، كل ما عليك هو متابعة هذه المقالة التي سوف نقدم من خلالها متطلبات تفعيل Grand Theft Auto GTA San Andreas لنظام Android ، وطريقة تحميل جراند ثفت أوتو تابعوا.

خطوات تحميل Grand Theft Auto علي الاندرويد والايفون

إليكم نقدم أكثر الطرق أمان لتحميل لعبة جراند ثفت أوتو الخطوات كالتالي :

يجب عليك التأكد من اتصال خدمة الأنترنت بهاتفك.

أفتح متجر جوجل بلاي إذا كان هاتفك أندرويد.

أو فتح متجر أبل ستور إذا كان هاتفك أيفون.

من مربع البحث الظاهر أمامك أكتب ( لعبة GTA V الاصليه ).

). الآن أنقر على كلمة بحث.

سوف تظهر لك الصفحة الرسمية للعبة.

حينها أنقر على كلمة ( تثبيت لعبة GTA V للاندرويد ).

). سوف تستغرق عملية التثبيت دقائق قليلة.

بعد الانتهاء من التثبيت قم بربط اللعبة بحسابك على فيس بوك.

الآن أنت قادرا على فتح اللعبة بكل سهوله وبدون مشاكل.

لعبة جراند ثفت أوتو 5

كذلك تعتبر لعبة جراند ثفت أوتو 5 واحدة من الإلعاب الشهيرة على مستوي العالم والتي وصلت عدد مرات تحميلها إلى أكثر من مئة مليون عملية تحميل. لتنافس وبشدة الكثير من ألعاب الفيديو الأخري بفضل النجاح الساحق التي حققته جراند ثفت أوتو: سان أندرياس وهي من أشهر إصدارات سلسلة ألعاب GTA العالمية الشهيرة التي أصدرت الكثير من الإلعاب الأخري مثل. Grand Theft Auto: Vice city ولعبة GTA Liberty City Stories .

متطلبات تفعيل GRAND THEFT AUTO

يحتاج تشغيل grand theft auto إلي توفير رامات يصل حجمها إلي مايقارب ال 4 جيجابايت فيما أعلي . كذلك تحتاج اللعبة إلي كارت للشاشة بجودة NVIDIA GeForce 9800 GT 1GB . أو كارت AMD Radeon HD 4870 1GB. تحتاج لعبة gta v الاصلية أيضا الي توفير مساحة اخزين تصل إلي 65 جيجابايت .

وها قد وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم نتمني أن نكون قد أفدناكم .