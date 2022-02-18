مواصفات هاتف Samsung Galaxy A7 والعيوب الموجودة به

نقدم لكم الآن تفاصيل هاتف من حيث المواصفات التي يتصف بها الموبايل، وأهم المزايا التي يتمتع بها والعيوب الموجودة به، حيث عودتنا شركة سامسونج الكورية علي إصدار هواتف رائعة تنافس أفضل الماركات في السوق، حيث تم طرحه في عام 2015 وبالتحديد في شهر ديسمبر ليأتي بمزايا هائلة وتصميم أنيق.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A7

يدعم الهاتف شبكات الاتصال بالجيل الرابع.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال واحدة من النوع Dual SIM والأخري نوعها Nano-SIM.

أبعاد الجهاز 151.5 مم، 74.1 مم، 7.3 مم.

وزن الجهاز 169 جرام.

الكااميرا الخلفية للهاتف بدقة 13 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل.

فتحة العدسة 1.9 F للكاميرتين.

تدعم الكاميرا خاصية الضبط التلقائي، كما أنها مدعومة بفلاش من النوع ليد LED

تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل.

نوع الشاشة سوبر أوموليد بحجم 5.5 بوصة، أما الدقة 1080 بكسل في 1920 بكسل بوحدة كثافات 410 بكسل لكل إنش.

الكاميرا مدعومة بطبقة حماية من النوع كورنينج غوريلا 4.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل من النوع أندرويد لولي بوب v5.1.1 وقابل للتحديث الي نظام التشغيل مارشيمللو v6.0.1.

نوع المعالج Exynos 7580 Octa وهو معالج ثماني النواة، تردد المعالج 1.6 جيجا هرتز، أما معالج الرسوميات من النوع Mali-T720MP2.

ذاكرة الهاتف 16 جيجا بايت والذاكرة العشوائية للهاتف 3 جيجا رام.

الهاتف يدعم راديو من النوع أف أم.

البطارية من النوع ليثيوم أيون سعتها 3300 مللي أمبير ملصقة بالهاتف ولا تقبل الإزالة.

الهاتف يدعم قراءة البصمة كوحدة أمان للهاتف.

الهاتف يدعم الشحن السريع.

الهاتف به ميكروفون لإلغاء الضوضاء أثناء التحدث والمكالمات.

ألوان الهاتف: أبيض، أسود، ذهبي، وردي.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A7 2016

الهاتف ليس به معدل حماية ضد الماء والغبار.

بطارية الهاتف ملصقة به ولا تقبل الإزالة من الهاتف.

الهاتف ليس به لمبه خاصة بإشعارات.

لا يمكن تصوير فيدو بخاصية 4K.

سعر هاتف سامسونج جالكسي إي 7 نسخة 2016

يأتي مع الصندوق عند شراء الهاتف الجهاز، شاحن الهاتف، وصلة USB، مسمار إدخال وإخراج شريحة الاتصال، دليل استعمال الهاتف.

سعر هاتف Samsung Galaxy A7 في المملكة العربية السعودية 1200 ريال سعودي، بينما سعر الهاتف في مصر 7000 جنية.