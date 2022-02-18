مزايا هاتف سامسونج Samsung Galaxy Note 4 Duos وعيوبه

أعلنت شركة سامسونج عن هاتف Samsung Galaxy Note 4 Duos بعد النجاح الباهر الذي حققه هاتف Samsung Galaxy Note 4، حيث تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر لعام 2014 م، وهو هاتف ثنائي الشريحة بحجم 5.7 بوصة، حيث تم تزويده بالمزايا العديدة التي سنذكرها لكم لينافس أفضل وأغلي الماركات في السوق، فسوف نتناول معكم تفصلياً مزايا وعيوب الهاتف.

مزايا هاتف سامسونج Samsung Galaxy Note 4 Duos

الهاتف ثنائي الشريحة، يحمل شريحتي اتصال من النوع Micro Sim، والشريحتين تعمل معاً في نفس الوقت.

شاشة الهاتف حجمها 5.7 بوصة، أما الدقة 2560×1440بكسل، كثافة البكسلات 515 بكسل لكل انش.

الهاتف به معدل حماية ضد الخدش والكسر.

يأتي مع الهاتف قلم S-PEN، ويمكن استخدامة في الكتابة، تحديد الصور، ويعطي أداء سريع للهاتف.

الهاتف يدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية بنسبة 50% في الساعة.

يحتوى الهاتف علي مستشعر لقرائة البصمة في الأمام.

تصك.ميم الهاتف فخم وأنيق، وتم تصنيعه من الإطار المعدني السميك.

دقة الكاميرا الأمامية 3.7 ميجا بكسل، أما العدسة بحجم 1.9 F، تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، 1440 بكسل.

كاميرا الهاتف محدثة الي Wide Angle Selfie يتم تصوير الصور لتشبه البانوراما، كما أن تصوير السلفي ممتاز.

يدعم الجهاز الميكروفون العازل للضوضاء أثناء إجراء المكالمات، وبه أيضاً 2 ميكروفون لرفع وخفض الصوت.

الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي، ولكن تلك الحالة إذا تم تغير غطاء ظهر الهاتف بغطاء أخر خاص بالشحن اللاسلكي، فتلك الخاصية بالهاتف نفسة.

عيوب هاتف Samsung Galaxy Note 4 Duos

شكل الهاتف يشبه كثيراً لإصدار Samsung Galaxy Note 3 مما لا يشعرك بأنك قمت بشراء هاتف جديد. الهاتف به مساحة فارغة بين الإطار المعد\ني الخارجي للهاتف والشاشة، مما يسبب ذلك تراكم الأتربة في نلك المساحة. الجهاز ليس به خاصية مقاومة للماء والأتربة. لا يدعم الهاتف الراديو أف أم. الجهاز مصنوع من البلاستيك المتين. ذاكرة الهاتف 16 جيجا بايت وهي ذاكرة ضعيفة بالنسبة لإمكانيات الهاتف.

سعر هاتف Samsung Galaxy Note 4 Duos في المملكة العربية السعودية

يتوفر هاتف سامسونج الشهير في المملكة السعودية بشدة بجميع إصدارته، حيث يبلغ إصدار سامسونج جالاكسي نوت 4 بمبلغ 1100 ريال سعودي.