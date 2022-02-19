موعد نزول آيفون 14 في الأسواق، بعد أن جذبت انتباه جميع مستخدمي الهواتف الذكية، تستعد آبل لإطلاق النسخة الجديدة من هواتفها تحت مسمى آيفون 14، والتي كانت آخر إصداراتها هاتف آيفون 13 برو ماكس، وهو هاتف رائع حاز على إعجاب جميع مستخدميه، لذا ينتظر العديد من الأفراد إطلاق هاتف آيفون 14، والتي كثرت الشائعات حول نزوله الأسواق مطلع العام الجاري، لذا ينتظر الجميع ذلك الموعد لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة موعد نزول آيفون 14 في الأسواق.

موعد نزول ايفون 14 في الأسواق

موعد نزول ايفون 14 في الأسواق ازدادت التطلعات حول موعد نزول ايفون 14 مع بداية العام الجديد، والذي سيكون أول نزول له في أسواق الخليج، ومن المتوقع نزوله في الفترة ما بين 15 نوفمبر وحتى 20 سبتمبر 2022، وانتشرت العديد من الشائعات بأن جهاز ايفون 14 مزود بنظام Touch ID، وكاميرا بدقة عالية كما اعتادت آبل، كما سيتم استبدال النوتش بشاشة على كل ثقب، وعدسة منظار، كاميرا بزاوية wise، وشاشة 120 هرتز، وتوضع وظيفة Face ID أسفل الشاشة.

مواصفات آيفون 14 الداخلية

مواصفات آيفون 14 الداخلية يحتوي آيفون 14 على شرائح معالجة جديدة تسمى A16 Bionic، ويتم الاعتماد في تصنيعه على عقد 4 نانو متر، مما يعني أن الهاتف يمتلك قدرات خارقة تتفوق على آيفون 13 برو ماكس، انا مساحة التخزين يمكن أن تصل إلى 2 تيرا بايت، وكاميرا آيفون 14 تصل دقتها إلى 48 ميجا بيكسل نتيجة وجود 3 عدسات تقوم برفع قدرة المستشعرات، بالإضافة إلى تقنية التقريب البصري بعيد المدى.

سعر هاتف آيفون 14 المتوقع

لا توجد أخبار مؤكدة حول أسعار هاتف آيفون 14 في الدول العربية، ولكن يتوقع البعض أن يقترب سعر ايفون 14 من سعر جهاز ايفون 13 برو ماكس الذي يبدأ سعره من 799 دولار أمريكي.