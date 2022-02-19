اسعار ومواصفات هاتف ريدمي نوت 11 استطاعت شركة ريدمي أن تأخذ مكانة مرموقة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، خاصة بعد إطلاق عدة هواتف رائعة على المستوى العالمي، وها نحن ننتظر الإصدار الجديد من الشركة الذي يسمى ريدمي نوت 11، والذي يتوقع الجميع أن يتفوق على غيره من الإصدارات، وذلك لوجود بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما أنها تمتلك خاصية الشحن السريع بقوة 33 وات لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية اسعار ومواصفات هاتف ريدمي نوت 11 بشكل تفصيلي بعد اهتمام كثير من الأشخاص معرفة كافه التفاصيل الخاصة الهاتف.

مواصفات هاتف ريدمي نوت 11

مواصفات هاتف ريدمي نوت 11 أكدت مصادر خاصة أن هاتف ريدمي نوت 11 يتمتع بالعديد من المواصفات الهائلة على الرغم من انخفاض سعره، وإليكم بعض هذه المواصفات:

شاشة الهاتف من النوع أموليد مقاس 6.43 دقة 2400*1080 بيكسل. يتوافر الجهاز بنسختين: إحداهما رام 4 جيجابايت، والأخرى 6 جيجابايت. ذاكرة التخزين الداخلية تتنوع ما بين 64 جيجابايت، و128 جيجابايت. الهاتف مزود بكاميرتين: الكاميرا الأمامية دقة 13 ميجابيكسل، والخلفية رباعية العدسات دقة 50، 2، 8 ميجابيكسل. الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، كما أنه متوفر بثلاث ألوان: أبيض، أسود، أزرق. يبلغ وزن جهاز ريدمي نوت 11 حوالي 179 جرام. تبلغ قوة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير.

أسعار هاتف ريدمي نوت 11

تبدأ أسعار هاتف ريدمي نوت 11 من 190 دولار، ويختلف هذا السعر باختلاف حجم الذاكرة والرامات، وجاءت أسعار ريدمي نوت 11 في الدول العربية كالتالي: