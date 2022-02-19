السيارة الاقتصادية هوندا سيفيك 2022 ازداد الحديث في الآونة الأخيرة حول سيارات هوندا سيفيك التي تتمتع بالتكنولوجيا اليابانية الرائعة، والتي تقدم مواصفات رائعة في سياراتها سواء من ناحية مواصفات الأمان، أو الرفاهية، كما أن استهلاك السيارة للوقود لا يقارن مع غيرها من السيارات على نفس الطراز، حيث يبلغ معدل استهلاك الوقود من 6.7 لتر لكل 100 كيلو متر، فهيا بنا نتعرف على مواصفات وأسعار هذه السيارة الرائعة التي يهتم بها عشاق السيارات الحديثة ومعرفة أهم المميزات الموجودة فيها وهذا ماسوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

مواصفات سيارة هوندا سيفيك 2022

معرفة أهم مواصفات سيارة هوندا سيفيك 2022 تتمتع سيارة هوندا سيفيك بالعديد من المواصفات التي يبحث عنها الجميع سوف نعرضها لكم من خلال السطور التالية، أهمها:

تحتوي السيارة على محرك 4 سلندر سعة 2 لتر، بقوة 158 حصان، دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيكي، وعزم موتور 187 نيوتن تصل سرعته إلى 200 كيلومتر في الساعة، ومعدل استهلاك الوقود 6.7 لكل 100 كيلو متر.

أما عوامل الأمان في السيارة فهي متنوعة، حيث تحتوي على نظام الفرامل المانعة للإنزلاق، و إنذار لمنع السرقة، مساعد فرامل، مساعد فرامل، وسادة هوائية، كاشف تصادم، صدمة امتصاص الغاز، أجهزة استشعار اصطاف، نظام خاص للمساعدة في تسلق التلال.

أهم عناصر الرفاهية في هوندا سيفيك

أهم عناصر الرفاهية في هوندا سيفيك تمتلك هوندا سيفيك العديد من عناصر الرفاهية التي يبحث عنها الجميع، وهي: مكيف اتوماتيك، مقوم اتوماتيك، مدخل Aux، مشغل أقراص CD، فرامل يد إلكترونية، محرك قرص HDD، عرض درجات الحرارة، mp3، راديو.

سعر سيارة هوندا سيفيك 2022

سعر سيارة هوندا سيفيك 2022 قد بلغ سعر هوندا سيفيك في المملكة العربية السعودية 85900 ريال سعودي، وفي دولة الإمارات 78900 درهم، وفي مصر 479000 جنيه.