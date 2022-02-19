طريقة تثبيت لعبة روبلوكس roblox على نظام الاندرويد وios

ظهرت الفترة الحالية بعض من الألعاب الجديدة التي تستخدم العديد من التقنيات الحديثة التي تثير إعجاب الأطفال والكبار، ومن بين تلك الألعاب لعبة روبلوكس التي انتشرت حديثا بين فئة محبي ألعاب الهاتف المحمول، وتتميز لعبة روبلوكس بإمكانية الطفل البالغ من العمر ست سنوات فهمها وهذا يرجع لسهولة اللعبة وبساطتها، حتى الكبار أيضاً يفضلون تلك اللعبة، وتقوم اللعبة أيضا بتوفير اللعب بطريقة فردية أو من خلال اللعب الجماعي والزوجي، هذا الشيء الذي يخلق روح من المشاركة والتعاون الممتع بين الأصدقاء، تقوم اللعبة بتعليم الأطفال بعض المهارات الفردية التي تميزهم عن الآخرين، يبحث الآن بشكل مستمر الكثير من الأشخاص عن طريقة تثبيت لعبة روبلوكس عبر الهاتف المحمول، سوف نوفر لكم هذا من خلال السطور القادمة.

تثبيت لعبة روبلوكس

يوجد لعد الروابط الإلكترونية التي توفر تثبيت لعبة روبلوكس بطريقة سهلة وتأتي من بين تلك طريقة تحميل اللعبة من خلال متجر الألعاب وهي كالتالي: –

تأكد من الاتصال عبر الإنترنت، ثم قم بالدخول على موقع الألعاب الخاص بالهاتف المحمول.

في المربع الخاص بالبحث داخل البرنامج قم بكتابة اسم اللعبة Roblox بشكل صحيح،

تظهر عدة ألعاب اختر اللعبة الأولى الرسمية.

قم بالضغط على علامة تثبيت بالعربي و، install بالإنجليزية لكي يتم تحميلها على الهاتف.

قم بفتح اللعبة بعد الانتهاء من التحميل والتثبيت الأوتوماتيك على الهاتف.

ميزات لعبة روبلوكس

تعطي لعبة روبلوكس إمكانية للاعبين بالتعرف على أشخاص جديدة كما تضم اللعبة بعض من الميزات الأخرى التي الأشخاص لمعرفة طريقة تثبيت لعبة روبلوكس، والتي من بينها ما يلي: –