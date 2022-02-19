كيفية تثبيت كول اوف ديوتي موبايل 2022 أحدث إصدار Call of Duty Mobile

لعبة كول اوف ديوتي موبايل هي لعبة شهيرة من ألعاب الحب والقتال، حيث يقوم اللاعب بالقيام بصراعات من أجل البقاء حيا، وتحتاج تلك اللعبة إلى العديد من الأسلحة والملابس الأسطورية التي لابد أن يقوم اللاعب بارتدائها وتساعده في الفوز على الفريق الأخر من الأعداء، حيث تعد من اهم الألعاب القتالية التي انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة بشكل كبير، ولابد أثناء اللعب من رسم خطط استراتيجية لتتمكن من الفوز على الفريق المنافس، وقد تم إطلاق اللعبة عام 2019 ويمكن تثبيتها من خلال جوجل بلاي.

لعبة كول اوف ديوتي موبايل

وتدخل لعبة كول اوف ديوتي موبايل في عالم ألعاب الأندرويد والأيفون، كما يمكن لعب Call of Duty Mobile على أجهزة الكمبيوتر أيضا مع إطلاق النار من كل الأماكن المحيطة بك.ولابد من توافر المواصفات التالية أثناء التحميل:

تتطلب اللعبة أندرويد 4.3 والأحدث.

ونم تحديث اللعبة في 22 من شهر يناير لعام 2022.

كما أن الإصدار الحالي 1.0.30.

تحميل كول اوف ديوتي موبايل للكمبيوتر

Call of Duty Mobile من أفضل الألعاب القتالية الحديثة التي يمكن تثبيتها على الكمبيوتر بكل سهولة وهذا من خلال تطبيقات جوجل بلاي، وهي ممتعه لعاشقي لعب الفيديو جيم الخاصة بضرب النار وغاية الفوز هو البقاء حيا، وتتميز اللعبة للكمبيوتر بما يلي:

لعبة Call of Duty Mobile مجانية تماما.

يمكن لعبة كول اوف ديوتي موبايل من جميع أنحاء العالم.

يتم تثبيت اللعبة من خلال المحاكي لتشغيلها على الكمبيوتر من خلال برنامج Gameioop.

الرسومات والجرافيك محاكي للواقعية بشكل جيد جدا.

التنوع في الأسلحة وهذا يزيد من التشويق.

المؤثرات الصوتية التي تشعر اللعب بواقعية اللعبة.

Call of Duty: Mobile download

وكيفية تشغيل اللعبة من خلال الهواتف المحمولة الأندرويد من خلال:

النقر المزدوج باليد اليمنى في التصويب، وتستخدم اليد اليسرى في التحركات الخاصة باللاعب.

وتوفر اللعبة FPS تعدد اللاعبين كما تتميز بتعدد الجرافيك والصور والكثير من الخرائط.

كما تحتوي اللعبة الشيقة Call of Duty على وضعين الأول zombies والثاني multiplayer حيث تمكن اللعب من مواجهة الأعداء، والفوز في حين البقاء حيا.

تحميل لعبة Call of Duty Warzone للاندرويد